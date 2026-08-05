Рейтинг@Mail.ru
Россияне взяли все золото в первый день Кубка мира по зимнему плаванию - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 05.08.2026 (обновлено: 11:24 05.08.2026)
Россияне взяли все золото в первый день Кубка мира по зимнему плаванию

Россияне взяли все золото в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде

© Фото : Всероссийская федерация зимнего плавания/TelegramЗолотые медалисты на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине: Алексей Жарков, Петр Ясинский, Василиса Малаева и Матвей Овсейчук
Золотые медалисты на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине: Алексей Жарков, Петр Ясинский, Василиса Малаева и Матвей Овсейчук - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Всероссийская федерация зимнего плавания/Telegram
Золотые медалисты на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине: Алексей Жарков, Петр Ясинский, Василиса Малаева и Матвей Овсейчук
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены выиграли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине, сообщила сообщила ВФЗП.
  • Они получили высшие награды на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брассом.
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 авг — РИА Новости. Российские атлеты выиграли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине, сообщила ВФЗП.
"Спортсмены выступают под национальным флагом. <...> Четыре золотых медали из четырех возможных", — рассказали в федерации.
Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Россияне завоевали золото ЧЕ в прыжках с десятиметровой вышки
4 августа, 21:35
Они получили высшие награды на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брассом.
Кубок мира проходит недалеко от города Эль-Калафате провинции Санта-Крус.
В турнире прошлого года российская команда завоевала 38 медалей, из которых 24 — золотые.
Российские синхронистки во время выступления на Чемпионате Европы в Париже - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы
4 августа, 18:04
 
СпортАргентинаСанта-Крус (Боливия)Водные виды
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Ахмат
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Оренбург
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Динамо Москва
    0
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    К. Плишкова
    66
    02
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Наварро
    66
    22
  • Теннис
    06.08 01:15
    К. Хачанов
    Т. Атман
  • Теннис
    06.08 01:10
    Л. Самсонова
    Б. Крейчикова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала