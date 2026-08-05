Золотые медалисты на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине: Алексей Жарков, Петр Ясинский, Василиса Малаева и Матвей Овсейчук

Золотые медалисты на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине: Алексей Жарков, Петр Ясинский, Василиса Малаева и Матвей Овсейчук

Россияне взяли все золото в первый день Кубка мира по зимнему плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские спортсмены выиграли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине, сообщила сообщила ВФЗП.

Они получили высшие награды на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брассом.

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 авг — РИА Новости. Российские атлеты выиграли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине, сообщила ВФЗП .

"Спортсмены выступают под национальным флагом. <...> Четыре золотых медали из четырех возможных", — рассказали в федерации.

Они получили высшие награды на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брассом.

Кубок мира проходит недалеко от города Эль-Калафате провинции Санта-Крус.