Россияне взяли все золото в первый день Кубка мира по зимнему плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены выиграли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине, сообщила сообщила ВФЗП.
- Они получили высшие награды на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брассом.
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 авг — РИА Новости. Российские атлеты выиграли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине, сообщила ВФЗП.
"Спортсмены выступают под национальным флагом. <...> Четыре золотых медали из четырех возможных", — рассказали в федерации.
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Они получили высшие награды на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брассом.
Кубок мира проходит недалеко от города Эль-Калафате провинции Санта-Крус.
В турнире прошлого года российская команда завоевала 38 медалей, из которых 24 — золотые.