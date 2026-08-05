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Россиянка стала седьмой в заплыве на 5 км на открытой воде на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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17:09 05.08.2026
Россиянка стала седьмой в заплыве на 5 км на открытой воде на ЧЕ

Сорокина стала седьмой в заплыве на 5 км на открытой воде на чемпионате Европы

© РИА Новости / Алексей Савченко | Перейти в медиабанкЕкатерина Сорокина
Екатерина Сорокина - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Савченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Екатерина Сорокина заняла седьмое место в плавании на открытой воде на дистанции 5 км на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
  • Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россиянка Екатерина Сорокина заняла седьмое место в плавании на открытой воде на дистанции 5 км в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Заплыв прошел в Сене, где в 2024 году состоялись олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде. Золото завоевала итальянка Джиневра Таддеуччи, показавшая результат 1 час 2 минуты 31,2 секунды. Второй стала венгерка Виктория Михайвари-Фаркаш (отставание - 2,1 секунды), третьей - представительница Италии Барбара Поццобон (+3,9).
Сорокина отстала от победительницы на 31,6 секунды. Россиянка Анастасия Саратова (+33,5) финишировала девятой, Полина Козякина (+46,7) заняла 14-е место.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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