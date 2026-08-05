Россиянка стала седьмой в заплыве на 5 км на открытой воде на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка Екатерина Сорокина заняла седьмое место в плавании на открытой воде на дистанции 5 км на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россиянка Екатерина Сорокина заняла седьмое место в плавании на открытой воде на дистанции 5 км в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Заплыв прошел в Сене, где в 2024 году состоялись олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде. Золото завоевала итальянка Джиневра Таддеуччи, показавшая результат 1 час 2 минуты 31,2 секунды. Второй стала венгерка Виктория Михайвари-Фаркаш (отставание - 2,1 секунды), третьей - представительница Италии Барбара Поццобон (+3,9).

Сорокина отстала от победительницы на 31,6 секунды. Россиянка Анастасия Саратова (+33,5) финишировала девятой, Полина Козякина (+46,7) заняла 14-е место.