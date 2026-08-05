Россия заняла второе место в медальном зачете в синхронном плавании на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России заняла второе место в медальном зачете в синхронном плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Спортсмены стали победителями в акробатической программе, а также выиграли групповые произвольную и техническую программы.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сборная России заняла второе место в медальном зачете в синхронном плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Россиянки в среду стали победительницами в акробатической программе, которая завершила соревнования в синхронном плавании на чемпионате Европы.

Ранее россиянки также выиграли групповые произвольную и техническую программы. Также Майя Дорошко в паре с Елизаветой Минаевой завоевала серебро в технической программе, а в паре с Александрой Шмидт - бронзу в произвольной. Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов, Трофимов также стал третьим в технической программе одиночников.

Таким образом, сборная России по синхронному плаванию завоевала три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали и заняла второе место в медальном зачете. Лидером стала сборная Великобритании с четырьмя золотыми наградами и одной бронзой, третью строчку заняла сборная Греции, у которой два золота.