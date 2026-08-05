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Россия заняла второе место в медальном зачете в синхронном плавании на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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17:16 05.08.2026
Россия заняла второе место в медальном зачете в синхронном плавании на ЧЕ

Россия стала второй в медальном зачете в синхронном плавании в Париже

© Фото : Соцсети Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева
Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Соцсети Федерации водных видов спорта России (ФВВСР)
Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России заняла второе место в медальном зачете в синхронном плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
  • Спортсмены стали победителями в акробатической программе, а также выиграли групповые произвольную и техническую программы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сборная России заняла второе место в медальном зачете в синхронном плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Россиянки в среду стали победительницами в акробатической программе, которая завершила соревнования в синхронном плавании на чемпионате Европы.
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Ранее россиянки также выиграли групповые произвольную и техническую программы. Также Майя Дорошко в паре с Елизаветой Минаевой завоевала серебро в технической программе, а в паре с Александрой Шмидт - бронзу в произвольной. Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов, Трофимов также стал третьим в технической программе одиночников.
Таким образом, сборная России по синхронному плаванию завоевала три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали и заняла второе место в медальном зачете. Лидером стала сборная Великобритании с четырьмя золотыми наградами и одной бронзой, третью строчку заняла сборная Греции, у которой два золота.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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СпортРоссияМайя ДорошкоПарижВеликобритания
 
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