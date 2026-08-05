В Петербурге мужчину до смерти избили и облили кипятком из-за долга

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге двое иностранных граждан избили и облили кипятком знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей.

Мужчина скончался, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, подозреваемые задержаны.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга до смерти избили и облили кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.

Как установило следствие, местом преступления стала квартира на проспекте Ветеранов, где двое иностранных граждан требовали от своего знакомого долг в 30 тысяч рублей.

"При этом они наносили потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, а также с целью устрашения и подавления его воли облили кипятком", – рассказали в ГСУ СК