В Петербурге мужчину до смерти избили и облили кипятком из-за долга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге двое иностранных граждан избили и облили кипятком знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей.
- Мужчина скончался, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, подозреваемые задержаны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга до смерти избили и облили кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
Как установило следствие, местом преступления стала квартира на проспекте Ветеранов, где двое иностранных граждан требовали от своего знакомого долг в 30 тысяч рублей.
"При этом они наносили потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, а также с целью устрашения и подавления его воли облили кипятком", – рассказали в ГСУ СК.
В результате мужчина скончался, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Подозреваемые задержаны. Вскоре им изберут меру пресечения.
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9 октября 2025, 16:21