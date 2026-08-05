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В Петербурге мужчину до смерти избили и облили кипятком из-за долга - РИА Новости, 05.08.2026
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12:44 05.08.2026 (обновлено: 13:49 05.08.2026)
В Петербурге мужчину до смерти избили и облили кипятком из-за долга

В Петербурге мужчину избили и облили кипятком из-за 30 тысяч рублей, он умер

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге двое иностранных граждан избили и облили кипятком знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей.
  • Мужчина скончался, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, подозреваемые задержаны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга до смерти избили и облили кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
Как установило следствие, местом преступления стала квартира на проспекте Ветеранов, где двое иностранных граждан требовали от своего знакомого долг в 30 тысяч рублей.
"При этом они наносили потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, а также с целью устрашения и подавления его воли облили кипятком", – рассказали в ГСУ СК.
В результате мужчина скончался, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Подозреваемые задержаны. Вскоре им изберут меру пресечения.
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