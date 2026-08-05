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Кондратьев доложил главе Минэнерго РФ о подготовке к отопительному сезону - РИА Новости, 05.08.2026
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Краснодарский край
 
17:36 05.08.2026
Кондратьев доложил главе Минэнерго РФ о подготовке к отопительному сезону

Вениамин Кондратьев доложил Сергею Цивилеву о подготовке к отопительному сезону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил министру энергетики РФ Сергею Цивилеву о ходе подготовки региона к отопительному сезону, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Кубани.
"Губернатор Вениамин Кондратьев встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Глава Краснодарского края доложил о подготовке к отопительному сезону, а также о ситуации с топливообеспечением в регионе. Как отметил Вениамин Кондратьев, традиционно в городах и районах края до наступления холодов проверяют исправность оборудования котельных, проводят плановые ремонты и обновляют тепловые сети", - сказали журналистам в пресс-службе.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, участники встречи также обсудили стабилизацию ситуации с топливообеспечением в крае. В ходе встречи губернатор подчеркнул, что предприятия АПК обеспечиваются топливом в приоритетном порядке, поскольку аграрии Кубани заключили прямые договоры с крупными нефтяными компаниями на поставку топлива по льготной цене. Квоту установили Минэнерго РФ и Минсельхоз РФ.
В пресс-службе администрации Кубани пояснили, что стабилизировать ситуацию с топливообеспечением удалось при поддержке правительства России.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Отопление
 
 
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