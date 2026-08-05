Кондратьев доложил главе Минэнерго РФ о подготовке к отопительному сезону

КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил министру энергетики РФ Сергею Цивилеву о ходе подготовки региона к отопительному сезону, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Кубани.

"Губернатор Вениамин Кондратьев встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Глава Краснодарского края доложил о подготовке к отопительному сезону, а также о ситуации с топливообеспечением в регионе. Как отметил Вениамин Кондратьев, традиционно в городах и районах края до наступления холодов проверяют исправность оборудования котельных, проводят плановые ремонты и обновляют тепловые сети", - сказали журналистам в пресс-службе.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, участники встречи также обсудили стабилизацию ситуации с топливообеспечением в крае. В ходе встречи губернатор подчеркнул, что предприятия АПК обеспечиваются топливом в приоритетном порядке, поскольку аграрии Кубани заключили прямые договоры с крупными нефтяными компаниями на поставку топлива по льготной цене. Квоту установили Минэнерго РФ и Минсельхоз РФ.