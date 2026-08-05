Онищенко спрогнозировал новую вспышку инфекции со взрывной диареей​ в США

Академик отметил, что зарегистрированных случаев заболевания может быть гораздо больше, чем показывает официальная статистика, поскольку не все обращаются в медучреждения. При этом вылечить циклоспороз возможно антибиотиками.

Ранее государственный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал о 6,7 тысячи подтвержденных случаев циклоспороза в США с мая 2026 года. Медицинские власти признавали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. В стране отслеживают случаи заболевания с мая по конец августа из-за сезонного характера инфекции.