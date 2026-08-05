Онищенко спрогнозировал новую вспышку инфекции со взрывной диареей​ в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о возможности новой вспышки кишечной инфекции, вызывающей взрывную диарею, в США.
- Онищенко отметил, что в августе возможен новый подъем заболеваемости из-за увеличения объема свежих овощей в рационе.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новая вспышка кишечной инфекции, вызывающей "взрывную" диарею, возможна в США с учетом нынешней динамики и сезонности, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее генеральный директор компании Think Healthy Group Тэйлор Уоллес сообщил РИА Новости о том, что вспышка циклоспороза - инфекции со "взрывной" диареей - может распространиться за пределы США.
"Учитывая, что ситуация (по заболеваемости инфекцией, вызывающей "взрывную" диарею, в США - ред.) длится уже несколько месяцев с мая, следует ожидать, что в августе будет новый подъем заболеваемости. Потому что это как раз период, когда линейка и объем свежих овощей на рынке и в пищевой корзине гораздо больше, чем в мае", - сказал Онищенко.
Академик отметил, что зарегистрированных случаев заболевания может быть гораздо больше, чем показывает официальная статистика, поскольку не все обращаются в медучреждения. При этом вылечить циклоспороз возможно антибиотиками.
Возбудителями циклоспороза являются простейшие микроорганизмы Cyclospora cayetanensis. Заболевание характеризуется температурой, рвотой, тошнотой, возможна взрывная диарея. Оно распространено в Южной и Центральной Америках.
Ранее государственный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал о 6,7 тысячи подтвержденных случаев циклоспороза в США с мая 2026 года. Медицинские власти признавали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. В стране отслеживают случаи заболевания с мая по конец августа из-за сезонного характера инфекции.