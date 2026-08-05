Названы самые востребованные у абитуриентов направления в 2026 году

"Направления "Программная инженерия", "Прикладная математика и информатика", "Юриспруденция" и "Экономика" стали самыми востребованными у абитуриентов в 2026 году", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, при выборе профессии российские школьники все чаще ориентируются не только на IT, но и на инженерно-технологические направления с сильной математической базой.