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Названы самые востребованные у абитуриентов направления в 2026 году - РИА Новости, 05.08.2026
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00:59 05.08.2026 (обновлено: 09:53 05.08.2026)
Названы самые востребованные у абитуриентов направления в 2026 году

"Юриспруденция" и "Экономика" стали востребованными у абитуриентов в 2026 году

© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.comСтуденты в университете
Студенты в университете - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.com
Студенты в университете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Направления «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция» и «Экономика» стали самыми востребованными у абитуриентов в 2026 году.
  • Российские школьники все чаще ориентируются на инженерно-технологические направления с сильной математической базой при выборе профессии.
  • Проректор Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Сергей Чернов отметил рост числа поступающих на специальности, связанные с физикой, что говорит об устойчивом интересе к фундаментальной науке.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Направления "Программная инженерия", "Прикладная математика и информатика", "Юриспруденция" и "Экономика" стали самыми востребованными у абитуриентов в 2026 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на российские вузы.
"Направления "Программная инженерия", "Прикладная математика и информатика", "Юриспруденция" и "Экономика" стали самыми востребованными у абитуриентов в 2026 году", - говорится в публикации.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Мурашко рассказал, какие направления медицины чаще выбирают абитуриенты
1 августа, 15:25
Как отмечает издание, при выборе профессии российские школьники все чаще ориентируются не только на IT, но и на инженерно-технологические направления с сильной математической базой.
По словам проректора по учебной работе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Сергея Чернова, заметный рост числа поступающих на специальности, связанные с физикой, говорит о формировании устойчивого интереса к фундаментальной науке как основе для будущих технологических разработок.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Абитуриенты подали почти миллион заявлений в вузы на "Госуслугах"
30 июня, 18:06
 
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