Новак рассказал об обеспечении аграриев топливом для осенних работ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Александр Новак сообщил, что объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены.
- По словам Александра Новака, необходимые объемы топлива выделены предприятиями и нефтяными компаниями.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями, сообщил журналистам по итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер РФ Александр Новак.
"Все необходимые объемы (топлива - ред.) для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями", - сказал он в эфире "Первого канала".
Кабмин утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей.
Президент России Владимир Путин в конце июня поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались все графики поставок топлива. Потребности аграриев в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщал Минсельхоз России 10 июля.
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