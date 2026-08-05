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Новак рассказал об обеспечении аграриев топливом для осенних работ - РИА Новости, 05.08.2026
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12:14 05.08.2026 (обновлено: 12:40 05.08.2026)
Новак рассказал об обеспечении аграриев топливом для осенних работ

Новак: нефтяные компании выделили необходимое топливо для осенних полевых работ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУборка и переработка урожая картофеля
Уборка и переработка урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уборка и переработка урожая картофеля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак сообщил, что объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены.
  • По словам Александра Новака, необходимые объемы топлива выделены предприятиями и нефтяными компаниями.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями, сообщил журналистам по итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер РФ Александр Новак.
"Все необходимые объемы (топлива - ред.) для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями", - сказал он в эфире "Первого канала".
Кабмин утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей.
Президент России Владимир Путин в конце июня поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались все графики поставок топлива. Потребности аграриев в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщал Минсельхоз России 10 июля.
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