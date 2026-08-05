Новак рассказал об обеспечении аграриев топливом для осенних работ

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями, сообщил журналистам по итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер РФ Александр Новак.

Президент России Владимир Путин в конце июня поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались все графики поставок топлива. Потребности аграриев в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщал Минсельхоз России 10 июля.