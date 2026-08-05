Ученые применили против рака "лазерный меч"

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые СГУ в составе международного коллектива предложили лечить наиболее агрессивную форму рака мозга с помощью инфракрасного лазера.

По их словам, выживаемость подопытных животных с привитой опухолью после воздействия лазером выросла с 34 до 64 процентов.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Лечить наиболее агрессивную форму рака мозга с помощью инфракрасного лазера предложили ученые Лечить наиболее агрессивную форму рака мозга с помощью инфракрасного лазера предложили ученые СГУ в составе международного исследовательского коллектива. Выживаемость подопытных животных с привитой опухолью после воздействия лазером выросла с 34 до 64 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале The European Physical Journal Special Topics.

Глиобластома головного мозга — наиболее часто выявляемая злокачественная опухоль центральной нервной системы. Стандартные методы лечения — хирургическое удаление с последующей лучевой или химиолучевой терапией — не всегда эффективны и имеют тяжелые побочные эффекты, поэтому во всем мире ведется поиск новых подходов.

Исследователи Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского совместно с коллегами из России и Ирана воздействовали на опухолевые клетки лазером в инфракрасном диапазоне с длиной волны 1267 нанометров. Излучение возбуждает молекулы кислорода, переводя их в высокореактивную синглетную форму, что запускает в клетках механизмы программируемой гибели (апоптоз). Одновременно лазер подавляет процесс аутофагии, который часто помогает опухоли выживать при терапии. В отличие от фотодинамической терапии новый метод не требует введения фотосенсибилизаторов и является неинвазивным.

"Мы подбирали мощность и время воздействия сначала на клеточных моделях, затем на животных. Полного излечения добиться не удается, но для глиобластомы даже замедление роста опухоли — это успех, так как напрямую коррелирует с увеличением продолжительности жизни", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории "Умного сна", руководитель Центра коллективного пользования СГУ Александр Широков.

По словам ученого, ранее лазеры в онкологии применяли преимущественно в рамках фотодинамической терапии: пациенту вводили фотосенсибилизаторы, которые накапливаются в опухоли, после чего их "прожигали" лазером.

"Это достаточно жесткий метод с риском для здоровых тканей, побочными эффектами и противопоказаниями. Наш подход — неинвазивный, без дополнительных агентов. Мы воздействуем напрямую на клеточные механизмы, перезапуская внутренние программы гибели раковой клетки. Это гораздо более щадящее воздействие, которое можно использовать в качестве дополнительного метода лечения", — подчеркнул исследователь.

В настоящее время эксперименты проведены на животных. В перспективе ученые планируют провести доклинические и клинические исследования, чтобы оценить эффективность метода для людей.