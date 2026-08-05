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Ученые применили против рака "лазерный меч" - РИА Новости, 05.08.2026
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Наука
 
07:00 05.08.2026
Ученые применили против рака "лазерный меч"

Ученые СГУ вместе с коллегами из России и Ирана замедлили рост рака лазером

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомЛечение рака мозга лазером
Лечение рака мозга лазером - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые СГУ в составе международного коллектива предложили лечить наиболее агрессивную форму рака мозга с помощью инфракрасного лазера.
  • По их словам, выживаемость подопытных животных с привитой опухолью после воздействия лазером выросла с 34 до 64 процентов.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Лечить наиболее агрессивную форму рака мозга с помощью инфракрасного лазера предложили ученые СГУ в составе международного исследовательского коллектива. Выживаемость подопытных животных с привитой опухолью после воздействия лазером выросла с 34 до 64 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале The European Physical Journal Special Topics.
Глиобластома головного мозга — наиболее часто выявляемая злокачественная опухоль центральной нервной системы. Стандартные методы лечения — хирургическое удаление с последующей лучевой или химиолучевой терапией — не всегда эффективны и имеют тяжелые побочные эффекты, поэтому во всем мире ведется поиск новых подходов.
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Исследователи Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского совместно с коллегами из России и Ирана воздействовали на опухолевые клетки лазером в инфракрасном диапазоне с длиной волны 1267 нанометров. Излучение возбуждает молекулы кислорода, переводя их в высокореактивную синглетную форму, что запускает в клетках механизмы программируемой гибели (апоптоз). Одновременно лазер подавляет процесс аутофагии, который часто помогает опухоли выживать при терапии. В отличие от фотодинамической терапии новый метод не требует введения фотосенсибилизаторов и является неинвазивным.
"Мы подбирали мощность и время воздействия сначала на клеточных моделях, затем на животных. Полного излечения добиться не удается, но для глиобластомы даже замедление роста опухоли — это успех, так как напрямую коррелирует с увеличением продолжительности жизни", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории "Умного сна", руководитель Центра коллективного пользования СГУ Александр Широков.
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По словам ученого, ранее лазеры в онкологии применяли преимущественно в рамках фотодинамической терапии: пациенту вводили фотосенсибилизаторы, которые накапливаются в опухоли, после чего их "прожигали" лазером.
"Это достаточно жесткий метод с риском для здоровых тканей, побочными эффектами и противопоказаниями. Наш подход — неинвазивный, без дополнительных агентов. Мы воздействуем напрямую на клеточные механизмы, перезапуская внутренние программы гибели раковой клетки. Это гораздо более щадящее воздействие, которое можно использовать в качестве дополнительного метода лечения", — подчеркнул исследователь.
В настоящее время эксперименты проведены на животных. В перспективе ученые планируют провести доклинические и клинические исследования, чтобы оценить эффективность метода для людей.
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В исследовании принимали участие специалисты из СГУ имени Н.Г. Чернышевского, СГМУ имени В.И. Разумовского, Университета Фирдоуси (Мешхед, ИРИ), Университета медицинских наук (Мешхед, ИРИ) и Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Саратовского научного центра РАН.
 
НаукаМешхедРоссияИранСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоРоссийская академия наукНаукаУниверситетская наукаЗдоровьеМедицинаЗдоровье - ОбществоРакглиобластомаСаратов
 
 
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