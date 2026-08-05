Муратов занял 15-е место в заплыве на открытой воде на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Муратов занял 15-е место в заплыве на 5 км на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россиянин Владимир Муратов занял 15-е место в заплыве на 5 км на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Муратов преодолел дистанцию за 57 минут 10,5 секунды. Еще один россиянин Владимир Иванов (57.13,4) стал 19-м, Александр Степанов (57.15,9) - 20-м.

Тройку призеров составили немец Флориан Велльброк (55.40,2), венгр Давид Бетлехем (55.42,6) и итальянец Грегорио Пальтриньери (55.44,7).