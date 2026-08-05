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Муратов занял 15-е место в заплыве на открытой воде на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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13:41 05.08.2026
Муратов занял 15-е место в заплыве на открытой воде на ЧЕ

Муратов занял 15-е место в заплыве на 5 км на открытой воде на ЧЕ

© Фото : Пресс-служба ОлимпиадыПлавания на открытой воде
Плавания на открытой воде - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Пресс-служба Олимпиады
Плавания на открытой воде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Муратов занял 15-е место в заплыве на 5 км на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россиянин Владимир Муратов занял 15-е место в заплыве на 5 км на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Муратов преодолел дистанцию за 57 минут 10,5 секунды. Еще один россиянин Владимир Иванов (57.13,4) стал 19-м, Александр Степанов (57.15,9) - 20-м.
Тройку призеров составили немец Флориан Велльброк (55.40,2), венгр Давид Бетлехем (55.42,6) и итальянец Грегорио Пальтриньери (55.44,7).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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