В Москве собрали на переработку более 2,8 тысячи тонн пластика и стекла

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители столицы собрали на переработку более 2,8 тысячи тонн пластика и стекла с помощью контейнеров-колоколов за первые шесть месяцев 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"За первые шесть месяцев 2026 года москвичи собрали более 2,8 тысячи тонн пластиковой и стеклянной тары с помощью специальных контейнеров-колоколов. Они установлены в разных районах столицы и позволяют жителям удобно сдавать вторсырье на переработку", - говорится в сообщении со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Там же уточнили, что контейнеры бывают двух цветов, в столице они появились в 2018 году. Желтые предназначены для сбора пластика, зеленые - для цельной стеклотары и стеклобоя. Сегодня в городе установлено около тысячи таких контейнеров. Они расположены в парках, возле станций метро и на оживленных улицах.