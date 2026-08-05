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В Москве собрали на переработку более 2,8 тысячи тонн пластика и стекла - РИА Новости, 05.08.2026
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В Москве собрали на переработку более 2,8 тысячи тонн пластика и стекла

Более 2,8 тысячи тонн пластика и стекла собрали на переработку в Москве

© Фото : Freepik / rawpixel.comСбор мусора
Сбор мусора - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Freepik / rawpixel.com
Сбор мусора. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители столицы собрали на переработку более 2,8 тысячи тонн пластика и стекла с помощью контейнеров-колоколов за первые шесть месяцев 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"За первые шесть месяцев 2026 года москвичи собрали более 2,8 тысячи тонн пластиковой и стеклянной тары с помощью специальных контейнеров-колоколов. Они установлены в разных районах столицы и позволяют жителям удобно сдавать вторсырье на переработку", - говорится в сообщении со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.
Там же уточнили, что контейнеры бывают двух цветов, в столице они появились в 2018 году. Желтые предназначены для сбора пластика, зеленые - для цельной стеклотары и стеклобоя. Сегодня в городе установлено около тысячи таких контейнеров. Они расположены в парках, возле станций метро и на оживленных улицах.
"Собранные пластик и стекло из колоколов отправляются на перерабатывающие предприятия, где получают вторую жизнь и используются для производства новой продукции. Благодаря раздельному сбору удается сократить объем захоронения отходов и вернуть ценные материалы в хозяйственный оборот", - добавляется в сообщении.
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