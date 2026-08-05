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Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову - РИА Новости, 05.08.2026
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18:25 05.08.2026
Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову

Мосгорсуд еще на 3 месяца продлил арест бывшему замминистра обороны Булгакову

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей.
  • Прокуратура вернула дело следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками, и сейчас защита знакомится с его материалами.
  • По делу о мошенничестве более двух лет в СИЗО находятся генерал армии Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев, всем им продлили срок ареста.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд еще на три месяца оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 9 ноября 2026 года, всего - до 27 месяцев", - решил суд.
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Расследование дела ранее было завершено, защита и обвиняемые ознакомились с его материалами, после чего оно было передано прокурору для утверждения. Прокуратура, сообщалось в ходе процесса, вернула дело следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками. Сейчас защита знакомится с материалами дополнительного расследования. В этой связи следователь и просил суд продлить срок ареста.
Булгаков посетовал, что ему обидно из-за ходатайства следователя, в котором утверждается о возможности скрыться от следствия.
"Я нахожусь под санкциями восемнадцати государств. Я находился в СИЗО, а Канада на меня накладывает санкции", - сообщил он суду.
Он заявил, что в 52 томах уголовного дела полностью отсутствуют доказательства причастности к какому-либо преступлению, "свидетели меня знать не знали и видеть не видели", а в материалах кругом указаны "неустановленные лица", действующие в "неустановленных местах".
"Я готов нести наказание, если я виноват, но я не виноват. Абсолютно ничего нет", - сообщил Булгаков, который просил изменить ему меру пресечения.
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Защита фигуранта пожаловалась на то, что следствие затягивает ознакомление с материалами дела, в особенности с теми документами, в которых должны содержаться материалы дополнительного расследования. По словам представителей фигурантов, так происходит, потому что следователи до сих пор пытаются найти доказательства вины, превышая установленные законом сроки.
Один из адвокатов также обратил внимание на состояние здоровья 71-летнего Булгакова, который в СИЗО обращался за медицинской помощью почти 60 раз и страдает от хронических заболеваний.
Следователь и прокурор заявили суду, что оснований для изменения меры пресечения обвиняемым нет.
По делу о мошенничестве более двух лет в СИЗО находятся генерал армии Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев. Всем им сегодня продлили срок ареста.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие.
В ходе одного из судебных заседаний стало известно, что имущество Булгакова, членов его семьи и других фигурантов арестовано на общую сумму 180 миллионов рублей. Речь, в частности, идет о квартире в Москве и доме в Подмосковье, которые принадлежат Булгакову и его родственникам.
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