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Девочке в "маске Бэтмена" сняли швы после операции - РИА Новости, 05.08.2026
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15:54 05.08.2026 (обновлено: 16:29 05.08.2026)
Девочке в "маске Бэтмена" сняли швы после операции

В Петербурге девочке в "маске Бэтмена" сняли швы после операции

© Фото : @luna.love.hopeЛуна Феннер
Луна Феннер - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : @luna.love.hope
Луна Феннер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девочка Луна Феннер, прозванная "ребенком в маске Бэтмена", перенесла заключительную операцию по удалению с лица гигантского родимого пятна.
  • Сегодня Луне сняли швы, все прошло хорошо.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Маленькой американке Луне Феннер, которую из-за гигантского родимого пятна на лице прозвали "ребенком в маске Бэтмена", сняли швы после заключительной операции, сообщили РИА Новости в частной петербургской клинике, где лечится ребенок.
"Луне сегодня сняли швы и повязки, все прошло хорошо", — сказала администратор профильного отделения.
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Последнюю из серии операций по удалению остатков невуса и рубцов Луне сделали 22 июля.
Луна Феннер родилась с гигантским меланоцитарным невусом — огромным черным родимым пятном практически на все лицо. Американские врачи отказали родителям в лечении, назначив трудновыполнимую программу операций. Публикацию о девочке увидели в интернете краснодарские врачи, которые предложили семье свои услуги. К октябрю 2021 года девочке сделали уже шесть операций, с апреля 2024-го она продолжает лечение в Санкт-Петербурге.
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