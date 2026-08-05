Девочке в "маске Бэтмена" сняли швы после операции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Маленькой американке Луне Феннер, которую из-за гигантского родимого пятна на лице прозвали "ребенком в маске Бэтмена", сняли швы после заключительной операции, сообщили РИА Новости в частной петербургской клинике, где лечится ребенок.

"Луне сегодня сняли швы и повязки, все прошло хорошо", — сказала администратор профильного отделения.

Луна Феннер родилась с гигантским меланоцитарным невусом — огромным черным родимым пятном практически на все лицо. Американские врачи отказали родителям в лечении, назначив трудновыполнимую программу операций. Публикацию о девочке увидели в интернете краснодарские врачи, которые предложили семье свои услуги. К октябрю 2021 года девочке сделали уже шесть операций, с апреля 2024-го она продолжает лечение в Санкт-Петербурге.