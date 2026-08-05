Лерчек пропустила сеанс таргетной терапии из-за судебного заседания

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) пропустила сеанс таргетной терапии из-за судебного заседания.

Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ и оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей.

После девяти курсов химиотерапии судебные слушания возобновились 30 июля.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) пропустила сеанс таргетной терапии в рамках лечения от рака желудка из-за судебного заседания, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.

В минувшую пятницу Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, Лерчек на три года запретили администрирование сайтов.

"Валерия пропустила сеанс таргетной терапии из-за судебного заседания, в суд она приходила с маленьким холодильником с лекарствами", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пропущенное лечение планируется провести 6 августа.

В феврале блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до ее выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий.

После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.