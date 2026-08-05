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Лерчек пропустила сеанс таргетной терапии из-за судебного заседания - РИА Новости, 05.08.2026
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12:39 05.08.2026
Лерчек пропустила сеанс таргетной терапии из-за судебного заседания

Блогер Лерчек пропустила сеанс таргетной терапии из-за судебного заседания

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) пропустила сеанс таргетной терапии из-за судебного заседания.
  • Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ и оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей.
  • После девяти курсов химиотерапии судебные слушания возобновились 30 июля.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) пропустила сеанс таргетной терапии в рамках лечения от рака желудка из-за судебного заседания, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
В минувшую пятницу Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, Лерчек на три года запретили администрирование сайтов.
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"Валерия пропустила сеанс таргетной терапии из-за судебного заседания, в суд она приходила с маленьким холодильником с лекарствами", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пропущенное лечение планируется провести 6 августа.
В феврале блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до ее выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий.
После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
Ранее по этому же делу суд приговорил к семи годам колонии бывшего мужа блогера Артема Чекалина, бизнес-партнера Романа Вишняка - к 2,5 годам колонии, оба обжаловали приговор, Мосгорсуд утвердил его для Вишняка, рассмотрение апелляционных жалоб Чекалина и его защиты пока не назначено.
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