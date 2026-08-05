В Ленинградской области маломерное судно наехало на матрас с двумя детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В акватории Ново-Свирского канала маломерное судно наехало на надувной матрас с двумя детьми 5 и 8 лет.
- Пострадавшим оказывается медицинская помощь, прокуратура проводит проверку.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Маломерное судно наехало на надувной матрас с двумя маленькими детьми в акватории канала в Ленинградской области, пострадавшим оказывают помощь, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
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"Волховстроевская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства наезда маломерного судна на надувной матрас с двумя детьми в возрасте 5 и 8 лет в акватории Ново‑Свирского канала", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пострадавшим оказывается медпомощь. Степень тяжести полученных травм и состояние пострадавших пока не уточняются.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
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