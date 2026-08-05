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В Ленинградской области маломерное судно наехало на матрас с двумя детьми - РИА Новости, 05.08.2026
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20:21 05.08.2026 (обновлено: 21:20 05.08.2026)
В Ленинградской области маломерное судно наехало на матрас с двумя детьми

В Ленинградской области маломерное судно наехало на надувной матрас с 2 детьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В акватории Ново-Свирского канала маломерное судно наехало на надувной матрас с двумя детьми 5 и 8 лет.
  • Пострадавшим оказывается медицинская помощь, прокуратура проводит проверку.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Маломерное судно наехало на надувной матрас с двумя маленькими детьми в акватории канала в Ленинградской области, пострадавшим оказывают помощь, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«

"Волховстроевская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства наезда маломерного судна на надувной матрас с двумя детьми в возрасте 5 и 8 лет в акватории Ново‑Свирского канала", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пострадавшим оказывается медпомощь. Степень тяжести полученных травм и состояние пострадавших пока не уточняются.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
Как уточнило позднее региональное управление МЧС РФ в своем канале на платформе "Макс", на матрас с детьми наехала надувная моторная лодка. По предварительной информации, полученные детьми травмы не угрожают их жизни и здоровью.
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