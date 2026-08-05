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В Крыму при атаке ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 05.08.2026
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12:23 05.08.2026 (обновлено: 13:03 05.08.2026)
В Крыму при атаке ВСУ погиб мирный житель

В Крыму при атаке ВСУ погиб мирный житель, еще один пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ночном налете украинских дронов на Крым погиб один человек, еще один пострадал.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при ночном налете украинских дронов на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения", — написал он на платформе "Макс".
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненому.
Согласно сводке Минобороны, за ночь системы ПВО сбили над территорией России 475 украинских беспилотников.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18
 
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