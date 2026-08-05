Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ночном налете украинских дронов на Крым погиб один человек, еще один пострадал.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при ночном налете украинских дронов на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения", — написал он на платформе "Макс".
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненому.
Согласно сводке Минобороны, за ночь системы ПВО сбили над территорией России 475 украинских беспилотников.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18