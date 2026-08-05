МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при ночном налете украинских дронов на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.