ПВО за ночь сбила 475 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями 14 областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 4 августа до 08.00 мск 5 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18