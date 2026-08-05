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КПРФ получила восьмое место в избирательном бюллетене на выборах - РИА Новости, 05.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
12:22 05.08.2026
КПРФ получила восьмое место в избирательном бюллетене на выборах

КПРФ получила восьмое место в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

© РИА НовостиФлаг КПРФ
Флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Флаг КПРФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия КПРФ получила восьмое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия КПРФ получила восьмое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
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