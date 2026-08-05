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Кошелева стала спортивным директором "Мегабокса" - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Волейбол
 
13:22 05.08.2026 (обновлено: 14:34 05.08.2026)
Кошелева стала спортивным директором "Мегабокса"

Волейболистка Кошелева стала спортивным директором итальянского "Мегабокса"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТатьяна Кошелева
Татьяна Кошелева - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Татьяна Кошелева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Кошелева, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу в составе сборной России, назначена спортивным директором итальянского клуба "Мегабокс".
  • В 2024 году Кошелева объявила о завершении карьеры в возрасте 35 лет.
  • Ранее Кошелева выигрывала клубный чемпионат мира с турецким клубом "Эджзаджибаши" и дважды становилась победительницей Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) в составе краснодарского "Динамо".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Чемпионка мира по волейболу в составе сборной России Татьяна Кошелева назначена спортивным директором итальянского клуба "Мегабокс", сообщает команда в Instagram*.
Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России. Она дважды становилась самым ценным игроком европейского первенства. В 2024 году Кошелева объявила о завершении карьеры в возрасте 35 лет.
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"Внеся значительный вклад в развитие клуба как ключевой игрок на поле, а затем и в молодежном секторе, Татьяна начинает новый этап, используя свой опыт, знания и видение на благо клуба. Этот переход представляет собой естественное развитие связей, выстроенных за годы, с целью продолжать помогать "Мегабоксу" расти как на площадке, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.
На клубном уровне Кошелева выигрывала клубный чемпионат мира с турецким клубом "Эджзаджибаши" и дважды становилась победительницей Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) в составе краснодарского "Динамо".
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