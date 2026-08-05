Кошелева стала спортивным директором "Мегабокса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Кошелева, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу в составе сборной России, назначена спортивным директором итальянского клуба "Мегабокс".
- В 2024 году Кошелева объявила о завершении карьеры в возрасте 35 лет.
- Ранее Кошелева выигрывала клубный чемпионат мира с турецким клубом "Эджзаджибаши" и дважды становилась победительницей Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) в составе краснодарского "Динамо".
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Чемпионка мира по волейболу в составе сборной России Татьяна Кошелева назначена спортивным директором итальянского клуба "Мегабокс", сообщает команда в Instagram*.
"Внеся значительный вклад в развитие клуба как ключевой игрок на поле, а затем и в молодежном секторе, Татьяна начинает новый этап, используя свой опыт, знания и видение на благо клуба. Этот переход представляет собой естественное развитие связей, выстроенных за годы, с целью продолжать помогать "Мегабоксу" расти как на площадке, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.
На клубном уровне Кошелева выигрывала клубный чемпионат мира с турецким клубом "Эджзаджибаши" и дважды становилась победительницей Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) в составе краснодарского "Динамо".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.