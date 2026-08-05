Кошелева стала спортивным директором "Мегабокса"

"Внеся значительный вклад в развитие клуба как ключевой игрок на поле, а затем и в молодежном секторе, Татьяна начинает новый этап, используя свой опыт, знания и видение на благо клуба. Этот переход представляет собой естественное развитие связей, выстроенных за годы, с целью продолжать помогать "Мегабоксу" расти как на площадке, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.