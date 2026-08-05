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В Сеуле обсудили развитие молодежного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.08.2026
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04:36 05.08.2026
В Сеуле обсудили развитие молодежного сотрудничества с Россией

В Сеуле делегация Росмолодежи обсудила развитие международных молодежных обменов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя городского совета Сеула Сон Хым Чже и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи России Лейла Зотова обсудили молодежную политику и развитие международных молодежных обменов.
  • Визит российской делегации был организован для презентации Международного фестиваля молодежи 2026 года, который планируется провести в сентябре в Екатеринбурге.
  • Сон Хым Чже сообщил, что Сеул реализует программы участия молодежи в сферах искусственного интеллекта, климата и окружающей среды, общественного транспорта и культуры.
СЕУЛ, 5 авг - РИА Новости. Заместитель председателя городского совета Сеула Сон Хым Чже и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи России Лейла Зотова обсудили молодежную политику и развитие международных молодежных обменов, сообщил Сеульский городской совет.
Встреча состоялась 4 августа в здании городского совета южнокорейской столицы.
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"Стороны обменялись мнениями о мерах поддержки молодежи в Сеуле, роли местных законодательных органов, расширении участия молодежи и активизации международных обменов", - говорится в сообщении городского совета.
Там отметили, что визит российской делегации был организован для презентации Международного фестиваля молодежи 2026 года, который планируется провести в сентябре в Екатеринбурге, а также ознакомления с молодежной политикой Сеула и опытом международных молодежных обменов.
Сообщается, что Зотова рассказала о Международном фестивале молодежи 2026 года, который готовится как площадка международного обмена с участием молодежи разных стран.
"Очень важно, чтобы молодежь благодаря разнообразному международному опыту понимала культуру друг друга и вместе готовилась к будущему. Надеюсь на успешное проведение международного мероприятия с участием молодых людей из разных стран мира", - заявил Сон Хым Чже.
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Он также сообщил, что Сеул реализует программы участия молодежи в сферах искусственного интеллекта, климата и окружающей среды, общественного транспорта и культуры.
"Обмен опытом и примерами молодежной политики поможет повысить взаимопонимание между городами", - отметил заместитель председателя городского совета.
Сеульский городской совет и Московская городская дума заключили соглашение о дружественном сотрудничестве в 1997 году.
Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.
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