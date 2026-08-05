В Сеуле обсудили развитие молодежного сотрудничества с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя городского совета Сеула Сон Хым Чже и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи России Лейла Зотова обсудили молодежную политику и развитие международных молодежных обменов.

Визит российской делегации был организован для презентации Международного фестиваля молодежи 2026 года, который планируется провести в сентябре в Екатеринбурге.

Сон Хым Чже сообщил, что Сеул реализует программы участия молодежи в сферах искусственного интеллекта, климата и окружающей среды, общественного транспорта и культуры.

СЕУЛ, 5 авг - РИА Новости. Заместитель председателя городского совета Сеула Сон Хым Чже и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи России Лейла Зотова обсудили молодежную политику и развитие международных молодежных обменов, сообщил Сеульский городской совет.

Встреча состоялась 4 августа в здании городского совета южнокорейской столицы.

"Стороны обменялись мнениями о мерах поддержки молодежи в Сеуле , роли местных законодательных органов, расширении участия молодежи и активизации международных обменов", - говорится в сообщении городского совета.

Там отметили, что визит российской делегации был организован для презентации Международного фестиваля молодежи 2026 года, который планируется провести в сентябре в Екатеринбурге , а также ознакомления с молодежной политикой Сеула и опытом международных молодежных обменов.

Сообщается, что Зотова рассказала о Международном фестивале молодежи 2026 года, который готовится как площадка международного обмена с участием молодежи разных стран.

"Очень важно, чтобы молодежь благодаря разнообразному международному опыту понимала культуру друг друга и вместе готовилась к будущему. Надеюсь на успешное проведение международного мероприятия с участием молодых людей из разных стран мира", - заявил Сон Хым Чже.

Он также сообщил, что Сеул реализует программы участия молодежи в сферах искусственного интеллекта, климата и окружающей среды, общественного транспорта и культуры.

"Обмен опытом и примерами молодежной политики поможет повысить взаимопонимание между городами", - отметил заместитель председателя городского совета.

Сеульский городской совет и Московская городская дума заключили соглашение о дружественном сотрудничестве в 1997 году.