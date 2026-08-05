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"Не феминистская федерация": Колосков выступил против женщин во главе ФИФА - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
11:49 05.08.2026 (обновлено: 12:01 05.08.2026)
"Не феминистская федерация": Колосков выступил против женщин во главе ФИФА

Колосков: Блаттер пошутил, говоря, что ФИФА должна возглавить женщина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Колосков
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Колосков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что слова Йозефа Блаттера о том, что организацию должна возглавить женщина, были шуткой.
  • Блаттер заявил, что президент Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс достойна возглавить ФИФА.
  • Колосков считает, что в ФИФА трудно найти достойного соперника и полагает, что Блаттер просто решил пошутить.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер пошутил, говоря, что организацию должна возглавить женщина.
Ранее Блаттер заявил, что президент Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс достойна возглавить ФИФА.
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"Это смешная инициатива. Блаттеру в этом году исполнилось 90 лет. Он много лет возглавлял ФИФА, мой близкий друг, мой партнер по теннису. Что-то он начал чудить. Причем тут женщина? Мужчину найти не могут, перебирают альтернативы Инфантино. ФИФА не может определиться. Прозвучало имя президента норвежской ассоциации. Но причем тут мировой футбол? Это же не феминистская организация, это мужская организация. Да, там есть женский футбол как подразделение, но, думаю, что Блаттер пошутил. Он понимает, что трудно найти достойного соперника, и просто решил пошутить", - сказал Колосков.
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Ранее СМИ сообщили, что на фоне ситуации действующий глава ФИФА Джанни Инфантино подвергается сильному давлению со стороны руководства мировых футбольных ассоциаций и может уйти в отставку.
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ФутболЙозеф БлаттерВячеслав КолосковДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)
 
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