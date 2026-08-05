"Не феминистская федерация": Колосков выступил против женщин во главе ФИФА

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"Это смешная инициатива. Блаттеру в этом году исполнилось 90 лет. Он много лет возглавлял ФИФА, мой близкий друг, мой партнер по теннису. Что-то он начал чудить. Причем тут женщина? Мужчину найти не могут, перебирают альтернативы Инфантино. ФИФА не может определиться. Прозвучало имя президента норвежской ассоциации. Но причем тут мировой футбол? Это же не феминистская организация, это мужская организация. Да, там есть женский футбол как подразделение, но, думаю, что Блаттер пошутил. Он понимает, что трудно найти достойного соперника, и просто решил пошутить", - сказал Колосков.