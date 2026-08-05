КНДР выступила с заявлением после испытания ракет Tomahawk Японией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КНДР осуждает испытания ракет Tomahawk, проведенные Японией, и считает их угрозой безопасности для себя и других стран региона.
- Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что КНДР не останется наблюдателем военной эволюции Японии.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. КНДР осуждает испытания ракет Tomahawk, проведенные Японией, и не останется наблюдателем военной эволюции Японии, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон.
Ранее Министерство обороны Японии сообщило о проведении испытаний ракет Tomahawk при поддержке ВМС США. В ведомстве оценили проведенные испытания как "демонстрацию прогресса" программы Tomahawk. Ким Е Чжон подчеркнула, что эти испытания — угроза безопасности для КНДР и других стран региона.
"Япония ускоряет свою трансформацию в военное государство, пользуясь острыми и изменчивыми тенденциями нынешней международной ситуации", — говорится в заявлении Ким Е Чжон.
Она также отметила, что КНДР "не останутся наблюдателями военной эволюции Японии" ввиду решений Токио.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее заявлял о милитаризации Японии, отметив, что страна отходит от обязательств, которые она взяла на себя, подписав Пакт о Капитуляции. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что действия Японии по ускоренной ремилитаризации подрывают усилия по обеспечению устойчивого мира, безопасности и развития в Азии.