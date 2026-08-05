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КНДР выступила с заявлением после испытания ракет Tomahawk Японией - РИА Новости, 05.08.2026
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03:22 05.08.2026 (обновлено: 09:02 05.08.2026)
КНДР выступила с заявлением после испытания ракет Tomahawk Японией

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон: КНДР осуждает испытания ракет Tomahawk Японией

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНДР осуждает испытания ракет Tomahawk, проведенные Японией, и считает их угрозой безопасности для себя и других стран региона.
  • Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что КНДР не останется наблюдателем военной эволюции Японии.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. КНДР осуждает испытания ракет Tomahawk, проведенные Японией, и не останется наблюдателем военной эволюции Японии, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон.
Ранее Министерство обороны Японии сообщило о проведении испытаний ракет Tomahawk при поддержке ВМС США. В ведомстве оценили проведенные испытания как "демонстрацию прогресса" программы Tomahawk. Ким Е Чжон подчеркнула, что эти испытания — угроза безопасности для КНДР и других стран региона.
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"Япония ускоряет свою трансформацию в военное государство, пользуясь острыми и изменчивыми тенденциями нынешней международной ситуации", — говорится в заявлении Ким Е Чжон.
Она также отметила, что КНДР "не останутся наблюдателями военной эволюции Японии" ввиду решений Токио.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее заявлял о милитаризации Японии, отметив, что страна отходит от обязательств, которые она взяла на себя, подписав Пакт о Капитуляции. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что действия Японии по ускоренной ремилитаризации подрывают усилия по обеспечению устойчивого мира, безопасности и развития в Азии.
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В миреЯпонияКНДРРоссияКим Е ЧжонСергей ШойгуМария ЗахароваВоенно-морские силы США
 
 
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