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Сын звезды российского хоккея забыл про родину. И уже играет за Канаду! - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Хоккей
 
09:00 05.08.2026 (обновлено: 12:50 05.08.2026)
Сын звезды российского хоккея забыл про родину. И уже играет за Канаду!

Сын Николая Кулемина в 17 лет дебютировал за юниорскую сборную Канады по хоккею

© Фото : Социальные сети клуба "Кингстон" в OHLХоккеист Алексей Кулемин
Хоккеист Алексей Кулемин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Социальные сети клуба "Кингстон" в OHL
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Алексей Кулемин в 17 лет дебютировал за сборную Канады на проходящем в Эдмонтоне Кубке Глинки/Гретцки и помог своей команде одержать уверенную победу над Швейцарией со счетом 7:3. Сын экс-игрока сборной России Николая Кулемина отказался от родной страны ради жизни за океаном, а сам отец ранее выпрашивал канадский паспорт и в итоге добился своего.

Классная карьера и неосторожные слова о России

Николай Кулемин является одним из самых известных российских хоккеистов 2000-х и 2010-х годов. Конечно, он никогда не обладал талантом и медийностью Александра Овечкина, Евгения Малкина и других наших суперзвезд, но всегда была на слуху и провел довольно яркую карьеру как в КХЛ, так и НХЛ. Уехав из родного магнитогорского “Металлурга” в 2008 году он затем стал ведущим хоккеистом в “Торонто”. В один из сезонов Кулемин забросил 30 шайб, став всего лишь вторым россиянином после легендарного Александра Могильного, кому покорилось такое достижение.
Потом неплохо смотрелся и в “Нью-Йорк Айлендерс”, после чего все же вернулся в Россию и довольно долго играл за “Металлург” и “Салават” Юлаев”. На излете карьере Николай даже пробовал снова прорваться в НХЛ и был близок к контракту с “Оттавой”, но пробное соглашение так ни во что не вылилось. В сборной России Кулемин стал двукратным чемпионом мира, так что достижений у хоккеиста хватало.
Вот только связывать свою жизнь с родиной он не очень хотел, мягко говоря. Еще в 2014 года он подавался на канадское гражданство, однако получил отказ. Суд посчитал, что хоккеист провел недостаточно времени в стране, обращая внимание на то, что тот уезжал в Россию на время локаута в НХЛ. Кулемин не оставлял попыток. В 2018 году Федеральный суд Канады назначил новое заседание по его делу. И тогда наш хоккеист сделал заявление перед слушанием, которое получилось очень скандальным.
"Россия многое дала мне, но своим домом я считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране", – сказал тогда спортсмен.
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Сын в сборной Канады

Очевидно, Кулемин этим высказыванием откровенно намекнул на то, что Россия такой страной не является. Конечно, пришлось оправдываться, потому что недовольство болельщиков было существенным. Николай попытался объяснить, что его слова неправильно истолковали, хотя едва ли многие в этро поверили. Но попробовать стоило.
«
"Не знаю всего, что пишут на наших ресурсах, но всегда отзывался о стране только положительно. Горжусь, что родился в России. У меня здесь много друзей, всегда играл за сборную нашей страны, никогда не отказывался. К примеру, мои родители тоже живут здесь", — цитировал Кулемина “Чемпионат”.
В конечном итоге российский хоккеист выиграл суд по получению канадского гражданства. Несмотря на то, что в том же 2018 году он вернулся на родину играть в КХЛ, идея жить в “свободной и демократической стране”, судя по всему, его не покидала ни на секунду. У семьи была за океаном недвижимость, социальные связи и многое другое. Собственно, в судах Николай как раз напирал на все эти факторы.
Теперь же его сын Алексей играет за юниорскую сборную Канады, в которой только дебютировал в победной встрече против Швейцарии. Результативных баллов сын Кулемина не набрал, но привлек к себе немало внимания. Вообще же Алексей занимался в школе “Салавата Юлаева”, когда отец играл в Уфе, но и в этом случае больших планов на Россию никто в семье не строил.
Кулемина-младшего выбрали на драфте OHL клубом системы “Филадельфии”. однако в прошлом сезоне он выступал за другую команду юниорской лиги Онтарио “Кингстон” и набрал 31 очко (11+20) за 57 матчей в регулярном чемпионате и один балл в плей-офф. Сложно сказать, как дальше повернется карьера Алексея, который уже давно стал Алексом, однако едва ли эти планы сопряжены с Россией.
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ХоккейНиколай КулёминАлександр ОвечкинЕвгений МалкинМеталлург (Магнитогорск)Нью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026OHLТоронто Мэйпл ЛифсАвторы РИА Новости Спорт
 
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