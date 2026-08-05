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В Испании призвали не проводить ЧМ в Марокко из-за событий в Сеуте - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
16:03 05.08.2026 (обновлено: 16:37 05.08.2026)
В Испании призвали не проводить ЧМ в Марокко из-за событий в Сеуте

В Испании призвали не проводить ЧМ-2030 вместе с Марокко из-за событий в Сеуте

© РИА НовостиМигранты в Сеуте
Мигранты в Сеуте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламентская группа Sumar зарегистрировала в конгрессе инициативу с призывом не организовывать чемпионат мира по футболу 2030 года совместно с Марокко из-за кризиса в Сеуте.
  • Группа Sumar требует от правительства Испании обратиться к футбольным организациям с просьбой проверить соблюдение устава и политики в области прав человека, а также провести исследование рисков для прав человека в странах-организаторах.
  • Предложение Sumar присоединяется к инициативе португальской экологической партии Livre, которая также призывает исключить Марокко из числа организаторов чемпионата мира 2030 года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Парламентская группа Sumar зарегистрировала в конгрессе инициативу с призывом о недопущении организации чемпионата мира по футболу 2030 года совместно с Марокко из-за кризиса в Сеуте, сообщает El Mundo со ссылкой на агентство EFE.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.
На фоне кризиса представители Sumar подписали обращение к правительству с требованием уведомить Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), Международную федерацию футбола (ФИФА) и правительство Португалии о "необходимости проведения специального пересмотра и оценки существующей модели совместного проведения" спортивного мероприятия. Также Sumar требует от правительства обратиться к RFEF с просьбой активировать институциональные механизмы, предусмотренные ФИФА, для проверки соблюдения устава и политики в области прав человека, а также провести независимое, публичное и актуальное исследование "рисков для прав человека в странах-организаторах".
Предложение Sumar присоединяется к инициативе португальской экологической партии Livre, которая направила письмо правительству своей страны и футбольной федерации с призывом исключить Марокко из числа организаторов чемпионата мира 2030 года.
Стартовые матчи чемпионата мира 2030 года, который состоится в столетие проведения первого мирового первенства, примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко.
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