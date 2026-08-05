Исинбаева задолжала более 147 тысяч рублей перед ФНС

В июле стало известно, что приставы арестовали деньги на банковских счетах Исинбаевой из-за задолженности в размере 55,4 тысячи рублей по платежам за дачный участок в Волгоградской области. Позднее приставы взыскали долг вместе с исполнительским сбором.

Исинбаевой 44 года. Она становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль. Бывшая спортсменка уже несколько лет живет с семьей в Испании.