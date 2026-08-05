Исинбаева задолжала более 147 тысяч рублей перед ФНС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Исинбаева задолжала ФНС 147,2 тысячи рублей.
- У спортсменки также есть задолженность перед Пенсионным фондом в размере 10,8 тысячи рублей с 2024 года.
- Приставы арестовали деньги на банковских счетах Исинбаевой из-за задолженности по платежам за дачный участок в Волгоградской области.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева задолжала 147,2 тысячи рублей Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".
По информации источника, Исинбаева не смогла оплатить задолженности из-за того что российские банки начали переходить с иностранных на отечественные TLS-сертификаты.
Отмечается, что у спортсменки также есть задолженность перед Пенсионным фондом в размере 10,8 тысячи рублей с 2024 года. Сообщается, что приставы на данный момент взыскивают с нее деньги через суд.
Отмечается, что у спортсменки также есть задолженность перед Пенсионным фондом в размере 10,8 тысячи рублей с 2024 года. Сообщается, что приставы на данный момент взыскивают с нее деньги через суд.
Ранее, как следовало из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости, стало известно, что Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга, выставленного ФНС. Кроме того, в 2026 году Московская объединенная энергетическая компания дважды пыталась через столичный суд взыскать долг по коммунальным платежам, оба раза заявления были возвращены.
В июле стало известно, что приставы арестовали деньги на банковских счетах Исинбаевой из-за задолженности в размере 55,4 тысячи рублей по платежам за дачный участок в Волгоградской области. Позднее приставы взыскали долг вместе с исполнительским сбором.
Исинбаевой 44 года. Она становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль. Бывшая спортсменка уже несколько лет живет с семьей в Испании.