Йеменские хуситы заявили об ударе по нефтетанкеру в Аденском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе.
- Подтверждений со стороны Саудовской Аравии пока не поступало.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе, передает агентство Reuters.
"Йеменские хуситы сообщили, что ударили по саудовскому нефтяному судну в Аденском заливе", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что подтверждений со стороны королевства пока не поступало.
Обострение между Саудовской Аравией и движением "Ансар Алла" произошло в июле — после удара по аэропорту Саны. Хуситы возложили ответственность за атаку на Эр-Рияд и в ответ заявили об ударах по саудовским объектам, включая аэропорт Абха. Саудовская сторона, в свою очередь, возобновила удары по подконтрольным движению районам Йемена.