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Йеменские хуситы заявили об ударе по нефтетанкеру в Аденском заливе - РИА Новости, 05.08.2026
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21:55 05.08.2026 (обновлено: 22:30 05.08.2026)
Йеменские хуситы заявили об ударе по нефтетанкеру в Аденском заливе

Йеменские хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтетанкеру в Аденском заливе

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе.
  • Подтверждений со стороны Саудовской Аравии пока не поступало.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе, передает агентство Reuters.
"Йеменские хуситы сообщили, что ударили по саудовскому нефтяному судну в Аденском заливе", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что подтверждений со стороны королевства пока не поступало.
Обострение между Саудовской Аравией и движением "Ансар Алла" произошло в июле — после удара по аэропорту Саны. Хуситы возложили ответственность за атаку на Эр-Рияд и в ответ заявили об ударах по саудовским объектам, включая аэропорт Абха. Саудовская сторона, в свою очередь, возобновила удары по подконтрольным движению районам Йемена.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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