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В России решили поменять ГОСТ на школьные дневники - РИА Новости, 05.08.2026
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01:05 05.08.2026 (обновлено: 09:54 05.08.2026)
В России решили поменять ГОСТ на школьные дневники

В Росстандарте ждут предложений в проект ГОСТа на школьные дневники

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкУченики 3-го класса
Ученики 3-го класса - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Ученики 3-го класса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ГОСТ на школьные дневники для учащихся 1–11 классов, действующий с 2012 года, планируется обновить в 2027 году.
  • Любые заинтересованные стороны могут направить свои предложения в проект документа в профильный технический комитет по стандартизации.
  • Текущий ГОСТ устанавливает требования к оформлению дневников, их качеству и полиграфическому исполнению, включая размеры и количество листов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ГОСТ на школьные дневники для учащихся 1-11 классов, который действует с 2012 года, планируется обновить в следующем году, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Национальный стандарт на школьные дневники был разработан и утвержден в 2012 году... Предполагается, что в 2027 году стандарт будет обновлен. Любые заинтересованные стороны могут направить свои предложения в проект документа в профильный технический комитет по стандартизации", - рассказали в ведомстве.
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В Росстандарте добавили, что ГОСТ распространяется на школьные дневники, предназначенные для записи домашних заданий, выставления оценок, а также внесения сведений об успеваемости и дисциплине обучающихся 1-11 классов. Он устанавливает требования к их качеству и полиграфическому исполнению.
В текущем ГОСТе, с которым ознакомилось агентство, закреплены требования к оформлению дневников и их размерам. В них может быть от 40, 48 или 52 листов. Дневники изготавливаются прямоугольной формы с прямыми или закругленными углами. При этом размеры могут быть различными: как 160 на 198 миллиметров, так и 170 на 215 миллиметров.
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