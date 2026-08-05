В России решили поменять ГОСТ на школьные дневники

Краткий пересказ от РИА ИИ ГОСТ на школьные дневники для учащихся 1–11 классов, действующий с 2012 года, планируется обновить в 2027 году.

Любые заинтересованные стороны могут направить свои предложения в проект документа в профильный технический комитет по стандартизации.

Текущий ГОСТ устанавливает требования к оформлению дневников, их качеству и полиграфическому исполнению, включая размеры и количество листов.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ГОСТ на школьные дневники для учащихся 1-11 классов, который действует с 2012 года, планируется обновить в следующем году, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

"Национальный стандарт на школьные дневники был разработан и утвержден в 2012 году... Предполагается, что в 2027 году стандарт будет обновлен. Любые заинтересованные стороны могут направить свои предложения в проект документа в профильный технический комитет по стандартизации", - рассказали в ведомстве.

Росстандарте добавили, что ГОСТ распространяется на школьные дневники, предназначенные для записи домашних заданий, выставления оценок, а также внесения сведений об успеваемости и дисциплине обучающихся 1-11 классов. Он устанавливает требования к их качеству и полиграфическому исполнению.