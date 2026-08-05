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В Госдуме назвали конфликт на Украине войной за сохранение России - РИА Новости, 05.08.2026
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11:44 05.08.2026
В Госдуме назвали конфликт на Украине войной за сохранение России

Чепа назвал конфликт на Украине цивилизационной войной Запада против России

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что конфликт на Украине — это экзистенциальная война за существование России, ее историю и культуру.
  • По его словам, Запад стремится уничтожить Россию, а Украина стала орудием войны.
  • Депутат считает, что США стремятся к взаимному истощению России и Европы, чтобы сохранить свою гегемонию.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине - это экзистенциальная война за существование России, ее историю и культуру, в которой Запад, как и в прошлом, стремится уничтожить страну, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
"Конфликт на Украине обнажает свое истинное лицо: это и гражданская война, и зверства врага против мирного населения на почве националистических идей, и цивилизационный бой Запада против исторической России. Украина стала орудием войны, как и нацистская Германия в прошлом, когда Запад, отказавшись от своих гуманистических идеалов, способствовал ее росту", - сказал Чепа.
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По его словам, это экзистенциальная война за существование России, за ее историю, победу в Великой Отечественной и уникальную культуру.
"Запад стремится нас уничтожить, как и нацисты. При этом, как и в гражданскую войну, происходит внешняя интервенция, нацеленная на развал страны изнутри", - отметил депутат.
По мнению Чепы, история повторяется: США, как и прежде, стремятся к взаимному истощению России и Европы, чтобы сохранить свою гегемонию, жертвуя даже союзниками.
"Эта близорукая стратегия ведет мир к хаосу. В современных условиях это еще и балансирование на грани ядерной войны, в котором вынуждают участвовать и нас", - подытожил он.
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