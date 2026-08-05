В Госдуме назвали конфликт на Украине войной за сохранение России

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что конфликт на Украине — это экзистенциальная война за существование России, ее историю и культуру.

По его словам, Запад стремится уничтожить Россию, а Украина стала орудием войны.

Депутат считает, что США стремятся к взаимному истощению России и Европы, чтобы сохранить свою гегемонию.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине - это экзистенциальная война за существование России, ее историю и культуру, в которой Запад, как и в прошлом, стремится уничтожить страну, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

"Конфликт на Украине обнажает свое истинное лицо: это и гражданская война, и зверства врага против мирного населения на почве националистических идей, и цивилизационный бой Запада против исторической России . Украина стала орудием войны, как и нацистская Германия в прошлом, когда Запад, отказавшись от своих гуманистических идеалов, способствовал ее росту", - сказал Чепа.

По его словам, это экзистенциальная война за существование России, за ее историю, победу в Великой Отечественной и уникальную культуру.

"Запад стремится нас уничтожить, как и нацисты. При этом, как и в гражданскую войну, происходит внешняя интервенция, нацеленная на развал страны изнутри", - отметил депутат.

По мнению Чепы, история повторяется: США, как и прежде, стремятся к взаимному истощению России и Европы, чтобы сохранить свою гегемонию, жертвуя даже союзниками.