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В Турции футболист сбежал из клуба, потому что влюбился в девушку - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
21:34 05.08.2026
В Турции футболист сбежал из клуба, потому что влюбился в девушку

В Турции футболист Али Кейта сбежал из клуба, потому что влюбился в девушку

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМяч
Мяч - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Хабиб Али Кейта самовольно покинул расположение турецкого «Коджаэлиспора».
  • По словам президента футбольного клуба Реджепа Дурула, малийский футболист хочет играть за команду за границей, а не в Турции, и «Коджаэлиспор» начнет юридические процедуры в отношении игрока.
  • Хабиб Али Кейта назвал причину своего отсутствия клеветой и заявил, что его доброта не должна восприниматься как слабость.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полузащитник Хабиб Али Кейта влюбился в девушку и самовольно покинул расположение турецкого "Коджаэлиспора", сообщает президент футбольного клуба Реджеп Дурул.
Малийскому футболисту 24 года, он выступал за команду в прошлом сезоне на правах аренды, полноценный трансфер из французского "Клермона" состоялся в июле. На счету Кейта 33 матча и один гол за "Коджаэлиспор".
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"Конечно, что Кейта без разрешения покинул команду - это нехорошо. По слухам, он влюбился в девушку и уехал именно по этой причине. Кроме того, он хочет играть за команду за границей, а не в Турции. Однако его представители иногда отвечают на звонки, иногда нет. "Коджаэлиспор" начнет необходимые юридические процедуры, но пока мы дали ему время. Говорят, что есть предложения о трансфере от трех-четырех клубов, но пока мы не получили ни одного официального предложения", - приводит слова Дурула Ajansspor.
"Если Кейта вернется, мы рассмотрим, что будет выгодно клубу. При необходимости мы простим его, без проблем, при необходимости - вернем его в команду. Мы еще не приняли решения по этому поводу, но санкции обязательно будут. Мы пока не знаем масштабов санкций. Если игрок извинится за свою ошибку, скажет, что сожалеет, что был введен в заблуждение и что совершил ошибку, тогда я сяду и подумаю об этом. Честно говоря, я хотел бы вернуть его в команду, он полезный игрок", - добавил функционер.
Сам Кейта назвал причину отсутствия клеветой. "Клевета никогда никого не красила, но они считают, что такое поведение может быть не таким уж и плохим, так как я улыбчивый и рассудительный человек. Чтобы узнать правду, всегда потребуется больше времени, чем чтобы солгать. Я больше не могу позволять распространяться подобной чепухе. Моя доброта не должна восприниматься как слабость", - ответил игрок.
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