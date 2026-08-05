Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник Хабиб Али Кейта самовольно покинул расположение турецкого «Коджаэлиспора».

По словам президента футбольного клуба Реджепа Дурула, малийский футболист хочет играть за команду за границей, а не в Турции, и «Коджаэлиспор» начнет юридические процедуры в отношении игрока.

Хабиб Али Кейта назвал причину своего отсутствия клеветой и заявил, что его доброта не должна восприниматься как слабость.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полузащитник Хабиб Али Кейта влюбился в девушку и самовольно покинул расположение турецкого "Коджаэлиспора", сообщает президент футбольного клуба Реджеп Дурул.

Малийскому футболисту 24 года, он выступал за команду в прошлом сезоне на правах аренды, полноценный трансфер из французского " Клермона " состоялся в июле. На счету Кейта 33 матча и один гол за "Коджаэлиспор".

"Конечно, что Кейта без разрешения покинул команду - это нехорошо. По слухам, он влюбился в девушку и уехал именно по этой причине. Кроме того, он хочет играть за команду за границей, а не в Турции. Однако его представители иногда отвечают на звонки, иногда нет. "Коджаэлиспор" начнет необходимые юридические процедуры, но пока мы дали ему время. Говорят, что есть предложения о трансфере от трех-четырех клубов, но пока мы не получили ни одного официального предложения", - приводит слова Дурула Ajansspor.

"Если Кейта вернется, мы рассмотрим, что будет выгодно клубу. При необходимости мы простим его, без проблем, при необходимости - вернем его в команду. Мы еще не приняли решения по этому поводу, но санкции обязательно будут. Мы пока не знаем масштабов санкций. Если игрок извинится за свою ошибку, скажет, что сожалеет, что был введен в заблуждение и что совершил ошибку, тогда я сяду и подумаю об этом. Честно говоря, я хотел бы вернуть его в команду, он полезный игрок", - добавил функционер.