Президент "Бешикташа" подтвердил информацию о переговорах с Влаховичем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Сердар Адалы подтвердил информацию о переговорах с Душаном Влаховичем.
- Душан Влахович покинул итальянский клуб «Ювентус» на правах свободного агента из-за разногласий по зарплате.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Сердар Адалы подтвердил информацию о переговорах с покинувшим итальянский "Ювентус" нападающим Душаном Влаховичем.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" не смог договориться с 26-летним сербом о продлении контракта из-за требований игрока по зарплате, Влахович покинул команду на правах свободного агента.
"Мы работаем над кандидатурой Влаховича, ведем переговоры", — цитирует Адалы Sabah Spor в соцсети Х.
Влахович был куплен у "Фиорентины" в январе 2022 года за 81,6 млн евро. В составе "Ювентуса" серб стал обладателем Кубка Италии в сезоне-2023/24. За туринский клуб он провел 168 матчей и забил 68 мячей.