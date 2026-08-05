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Президент "Бешикташа" подтвердил информацию о переговорах с Влаховичем - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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15:35 05.08.2026
Президент "Бешикташа" подтвердил информацию о переговорах с Влаховичем

Президент "Бешикташа" Адалы подтвердил проведение переговоров с Влаховичем

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Сердар Адалы подтвердил информацию о переговорах с Душаном Влаховичем.
  • Душан Влахович покинул итальянский клуб «Ювентус» на правах свободного агента из-за разногласий по зарплате.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Сердар Адалы подтвердил информацию о переговорах с покинувшим итальянский "Ювентус" нападающим Душаном Влаховичем.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" не смог договориться с 26-летним сербом о продлении контракта из-за требований игрока по зарплате, Влахович покинул команду на правах свободного агента.
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"Мы работаем над кандидатурой Влаховича, ведем переговоры", — цитирует Адалы Sabah Spor в соцсети Х.
Влахович был куплен у "Фиорентины" в январе 2022 года за 81,6 млн евро. В составе "Ювентуса" серб стал обладателем Кубка Италии в сезоне-2023/24. За туринский клуб он провел 168 матчей и забил 68 мячей.
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