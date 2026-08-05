Президент "Бешикташа" подтвердил информацию о переговорах с Влаховичем

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Сердар Адалы подтвердил информацию о переговорах с покинувшим итальянский "Ювентус" нападающим Душаном Влаховичем.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" не смог договориться с 26-летним сербом о продлении контракта из-за требований игрока по зарплате, Влахович покинул команду на правах свободного агента.