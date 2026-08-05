Эрве Ренар стал главным тренером сборной Кот-д'Ивуара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эрве Ренара назначили на пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара.
- Ранее Ренар возглавлял сборную Туниса, с которой занял последнее место в группе F на чемпионате мира 2026 года, после чего объявил об уходе с должности.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Французский специалист Эрве Ренар назначен на пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара, сообщается в аккаунте национальной команды в Instagram*.
Последним местом работы 57-летнего специалиста была сборная Туниса, которую он возглавил 16 июня после первого тура чемпионата мира 2026 года и поражения тунисцев от сборной Швеции (1:5). Под руководством Ренара национальная команда проиграла сборным Японии (0:4) и Нидерландов (1:3), заняв последнее место в группе F. В июле Ренар объявил об уходе с занимаемой должности.
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Ренар уже работал в национальной командой Кот-д'Ивуара с 2014 по 2015 год и выиграл со сборной Кубок африканских наций в 2015 году, также он брал данный трофей со сборной Замбии в 2012 году. На протяжении тренерской карьеры специалист также работал в национальных командах Анголы, Марокко и Саудовской Аравии.
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