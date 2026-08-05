Эрве Ренар стал главным тренером сборной Кот-д'Ивуара

Ренар уже работал в национальной командой Кот-д'Ивуара с 2014 по 2015 год и выиграл со сборной Кубок африканских наций в 2015 году, также он брал данный трофей со сборной Замбии в 2012 году. На протяжении тренерской карьеры специалист также работал в национальных командах Анголы, Марокко и Саудовской Аравии.