Рейтинг@Mail.ru
Эрве Ренар стал главным тренером сборной Кот-д'Ивуара - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:43 05.08.2026 (обновлено: 12:29 05.08.2026)
Эрве Ренар стал главным тренером сборной Кот-д'Ивуара

Эрве Ренара назначили на пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара по футболу

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭрве Ренар
Эрве Ренар - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Эрве Ренар. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрве Ренара назначили на пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара.
  • Ранее Ренар возглавлял сборную Туниса, с которой занял последнее место в группе F на чемпионате мира 2026 года, после чего объявил об уходе с должности.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Французский специалист Эрве Ренар назначен на пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара, сообщается в аккаунте национальной команды в Instagram*.
Последним местом работы 57-летнего специалиста была сборная Туниса, которую он возглавил 16 июня после первого тура чемпионата мира 2026 года и поражения тунисцев от сборной Швеции (1:5). Под руководством Ренара национальная команда проиграла сборным Японии (0:4) и Нидерландов (1:3), заняв последнее место в группе F. В июле Ренар объявил об уходе с занимаемой должности.
Владимир Петкович - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу
4 августа, 01:22
Ренар уже работал в национальной командой Кот-д'Ивуара с 2014 по 2015 год и выиграл со сборной Кубок африканских наций в 2015 году, также он брал данный трофей со сборной Замбии в 2012 году. На протяжении тренерской карьеры специалист также работал в национальных командах Анголы, Марокко и Саудовской Аравии.
*принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
Андреа Пирло - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Мальдини и Леонардо ушли из Федерации футбола Италии после скандала с Пирло
27 июля, 20:58
 
ФутболСпортКот-д'ИвуарТунис (страна)ШвецияЭрве Ренар
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Ахмат
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Оренбург
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Динамо Москва
    0
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    К. Плишкова
    66
    02
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Наварро
    66
    22
  • Теннис
    06.08 01:15
    К. Хачанов
    Т. Атман
  • Теннис
    06.08 01:10
    Л. Самсонова
    Б. Крейчикова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала