Игдисамов оценил игру дебютанта ЦСКА вратаря Максима Бориско

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил игру вратаря Максима Бориско в матче против «Локомотива» как солидную.
- Максим Бориско дебютировал в составе ЦСКА и отразил послематчевый пенальти после удара Александра Сильянова, что помогло команде добиться победы.
- Дмитрий Игдисамов объяснил, что 21-летний Кисляк вывел армейцев на матч с капитанской повязкой, потому что является одним из лидеров команды.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил журналистам, что дебютант команды вратарь Максим Бориско провел солидный матч в Кубке России против столичного "Локомотива".
"Макс провел хороший, солидный матч. Хочу поздравить его с дебютом. Своим сейвом в серии пенальти он добыл для нас победу. Большая удача, что он у нас в команде", - подчеркнул Игдисамов.
"Я очень доволен игрой. У меня идет модуль на лицензию Pro. Радоваться сил пока нет, надо выдохнуть", - отметил специалист.
На вопрос о том, почему 21-летний Кисляк вывел армейцев на матч с капитанской повязкой, главный тренер ЦСКА объяснил: "Кисляк - один из наших лидеров, и мы посчитали, что надо дать ему капитанскую повязку в матче с "Локомотивом".
04 августа 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
90’ • Александр Сильянов
40’ • Матеус