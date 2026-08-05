Игдисамов оценил игру дебютанта ЦСКА вратаря Максима Бориско

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил игру вратаря Максима Бориско в матче против «Локомотива» как солидную.

Максим Бориско дебютировал в составе ЦСКА и отразил послематчевый пенальти после удара Александра Сильянова, что помогло команде добиться победы.

Дмитрий Игдисамов объяснил, что 21-летний Кисляк вывел армейцев на матч с капитанской повязкой, потому что является одним из лидеров команды.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил журналистам, что дебютант команды вратарь Максим Бориско провел солидный матч в Кубке России против столичного "Локомотива".

ЦСКА во вторник обыграл " Локомотив " в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России (1:1, 5:4 - пенальти). Бориско, который перешел в ЦСКА 28 июля из калининградской "Балтики", дебютировал в составе "красно-синих" и отразил послематчевый пенальти после удара Александра Сильянова.

"Макс провел хороший, солидный матч. Хочу поздравить его с дебютом. Своим сейвом в серии пенальти он добыл для нас победу. Большая удача, что он у нас в команде", - подчеркнул Игдисамов.

"Я очень доволен игрой. У меня идет модуль на лицензию Pro. Радоваться сил пока нет, надо выдохнуть", - отметил специалист.