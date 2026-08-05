Рейтинг@Mail.ru
Игдисамов оценил игру дебютанта ЦСКА вратаря Максима Бориско - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:33 05.08.2026
Игдисамов оценил игру дебютанта ЦСКА вратаря Максима Бориско

Игдисамов: вратарь Бориско провел хороший и солидный дебютный матч за ЦСКА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВратарь Максим Бориско (ЦСКА) в матче 1-го тура Кубка России по футболу
Вратарь Максим Бориско (ЦСКА) в матче 1-го тура Кубка России по футболу - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вратарь Максим Бориско (ЦСКА) в матче 1-го тура Кубка России по футболу
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил игру вратаря Максима Бориско в матче против «Локомотива» как солидную.
  • Максим Бориско дебютировал в составе ЦСКА и отразил послематчевый пенальти после удара Александра Сильянова, что помогло команде добиться победы.
  • Дмитрий Игдисамов объяснил, что 21-летний Кисляк вывел армейцев на матч с капитанской повязкой, потому что является одним из лидеров команды.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил журналистам, что дебютант команды вратарь Максим Бориско провел солидный матч в Кубке России против столичного "Локомотива".
ЦСКА во вторник обыграл "Локомотив" в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России (1:1, 5:4 - пенальти). Бориско, который перешел в ЦСКА 28 июля из калининградской "Балтики", дебютировал в составе "красно-синих" и отразил послематчевый пенальти после удара Александра Сильянова.
Владислав Тороп - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Игдисамов: Тороп - первый вратарь в отсутствие Акинфеева, Бориско - второй
1 августа, 19:35
"Макс провел хороший, солидный матч. Хочу поздравить его с дебютом. Своим сейвом в серии пенальти он добыл для нас победу. Большая удача, что он у нас в команде", - подчеркнул Игдисамов.
"Я очень доволен игрой. У меня идет модуль на лицензию Pro. Радоваться сил пока нет, надо выдохнуть", - отметил специалист.
На вопрос о том, почему 21-летний Кисляк вывел армейцев на матч с капитанской повязкой, главный тренер ЦСКА объяснил: "Кисляк - один из наших лидеров, и мы посчитали, что надо дать ему капитанскую повязку в матче с "Локомотивом".
Кубок России по футболу
04 августа 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
Локомотив
1 : 24:5
ЦСКА
90‎’‎ • Александр Сильянов
40‎’‎ • Матеус
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболМаксим БорискоСпортАлександр СильяновБалтикаЛокомотив (Москва)ПФК ЦСКАКубок России по футболуРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Рубин
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Крылья Советов
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    Д. Шнайдер
    261
    646
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    36
    67
  • Футбол
    Закончен (П)
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ш. Цзюньчэн
    А. Рублев
    747
    566
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала