Галактионов прокомментировал слухи о возможном трансфере Батракова

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов на фоне слухов о возможных трансферах заявил журналистам, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков находится в расположении столичной команды, а сам он переходами не занимается.

"На сегодняшний день Алексей Батраков и Артем Карпукас находятся в "Локомотиве". Все что касается трансферных переговоров, то я этим не занимаюсь. Лучше задать вопрос руководству клуба", - сказал Галактионов.