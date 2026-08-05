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Галактионов прокомментировал слухи о возможном трансфере Батракова - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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00:10 05.08.2026
Галактионов прокомментировал слухи о возможном трансфере Батракова

Галактионов: Батраков находится в "Локомотиве", а трансферами я не занимаюсь

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМихаил Галактионов
Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Михаил Галактионов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что полузащитник Алексей Батраков находится в расположении команды.
  • Галактионов также отметил, что не занимается трансферными переговорами и посоветовал обратиться к руководству клуба.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов на фоне слухов о возможных трансферах заявил журналистам, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков находится в расположении столичной команды, а сам он переходами не занимается.
Ранее сообщалось, что к Батракову есть интерес от ряда европейских клубов, в том числе от французского "Пари Сен-Жермен" и турецкого "Галатасарая". Также в СМИ появилась информация, что Артем Карпукас близок к переходу из "Локомотива" в петербургский "Зенит".
"На сегодняшний день Алексей Батраков и Артем Карпукас находятся в "Локомотиве". Все что касается трансферных переговоров, то я этим не занимаюсь. Лучше задать вопрос руководству клуба", - сказал Галактионов.
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ФутболСпортАлексей БатраковМихаил ГалактионовАртем КарпукасЛокомотив (Москва)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Галатасарай
 
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