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Игдисамов прокомментировал поиски нового форварда для ЦСКА - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
00:02 05.08.2026
Игдисамов прокомментировал поиски нового форварда для ЦСКА

Игдисамов заявил, что не лезет в работу спортивного блока по трансферам

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкДмитрий Игдисамов
Дмитрий Игдисамов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Дмитрий Игдисамов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что не вмешивается в работу спортивного блока по трансферам и будет работать с текущим резервом нападающих, если новый игрок не появится.
  • ЦСКА прекратил переговоры с турецким клубом «Гезтепе» о трансфере бразильского нападающего Жуана.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что не лезет в работу спортивного блока команды по трансферам и будет отталкиваться от имеющегося резерва, если новый нападающий не появится.
Ранее директор по коммуникациям армейской команды Кирилл Брейдо сообщил, что ЦСКА прекратил переговоры с турецким "Гезтепе" о трансфере бразильского нападающего Жуана. Ранее СМИ сообщали, что столичный клуб согласовал трансфер футболиста за 15 миллионов евро.
"Думаю, что работа ведется по поиску нападающего. Это компетенция спортивного блока, я туда не лезу. Если никого не найдем, будем работать с Лусиано, Мусаевым и Вороновым. Я не привык жаловаться. Будем стараться вытаскивать все из того резерва, который у нас есть", - сказал Игдисамов журналистам.
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