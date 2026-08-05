Игдисамов прокомментировал поиски нового форварда для ЦСКА

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что не лезет в работу спортивного блока команды по трансферам и будет отталкиваться от имеющегося резерва, если новый нападающий не появится.

"Думаю, что работа ведется по поиску нападающего. Это компетенция спортивного блока, я туда не лезу. Если никого не найдем, будем работать с Лусиано, Мусаевым и Вороновым. Я не привык жаловаться. Будем стараться вытаскивать все из того резерва, который у нас есть", - сказал Игдисамов журналистам.