Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские кураторы применяют тактику постепенного усложнения задач для своих агентов.

Задержан житель Калужской области, который по заданию украинских спецслужб собирался поджечь военкомат.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские кураторы применяют тактику постепенного усложнения задач для своих агентов, рассказал оперативник ФСБ.

"На первоначальном этапе фигуранту поручался сбор общедоступных сведений и мониторинг обстановки. По мере вовлечения в агентурную сеть задания были существенно усложнены и включали требования о подготовке диверсионных мероприятий на объекте Министерства обороны", — сказал он на видео, опубликованном Центром общественных связей ведомства.

Речь идет о задержанном жителе Калужской области, который по заданию украинских спецслужб собирался поджечь военкомат.

Сам фигурант рассказал, что около года общался в Telegram-канале с куратором из СБУ, пока тот не предложил заработать денег.

Молодой человек согласился. Первым его заданием было нарисовать четыре надписи, дискредитирующие Россию, вторым — поджечь военкомат. Для этого ему прислали инструкцию по изготовлению коктейля Молотова.

Задержанный добавил, что все приготовил, но совершить поджог не успел — его остановила ФСБ.