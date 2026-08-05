В ФСБ рассказали о тактике киевских кураторов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские кураторы применяют тактику постепенного усложнения задач для своих агентов.
- Задержан житель Калужской области, который по заданию украинских спецслужб собирался поджечь военкомат.
- Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские кураторы применяют тактику постепенного усложнения задач для своих агентов, рассказал оперативник ФСБ.
"На первоначальном этапе фигуранту поручался сбор общедоступных сведений и мониторинг обстановки. По мере вовлечения в агентурную сеть задания были существенно усложнены и включали требования о подготовке диверсионных мероприятий на объекте Министерства обороны", — сказал он на видео, опубликованном Центром общественных связей ведомства.
Речь идет о задержанном жителе Калужской области, который по заданию украинских спецслужб собирался поджечь военкомат.
Сам фигурант рассказал, что около года общался в Telegram-канале с куратором из СБУ, пока тот не предложил заработать денег.
Молодой человек согласился. Первым его заданием было нарисовать четыре надписи, дискредитирующие Россию, вторым — поджечь военкомат. Для этого ему прислали инструкцию по изготовлению коктейля Молотова.
Задержанный добавил, что все приготовил, но совершить поджог не успел — его остановила ФСБ.
По этому факту возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.
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