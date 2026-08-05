ФСБ задержала планировавшего поджог военкомата в Калужской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калужской области задержан россиянин, собиравшийся поджечь военкомат по заданию СБУ.
- Подозреваемый установил контакт с представителем СБУ и уже выполнил некоторые задания, в том числе наносил на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти РФ.
- У задержанного обнаружены и изъяты канистры с зажигательной смесью и средства связи с перепиской с куратором, возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задержан россиянин, собиравшийся по заданию СБУ поджечь военкомат в Калужской области, сообщил ЦОС ФСБ.
"В Калужской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 2004 г.р., причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что подозреваемый самостоятельно установил контакт с представителем СБУ, после чего, выполняя его задания, нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти РФ.
"В дальнейшем куратор предложил осуществить поджог военного комиссариата, для чего подозреваемый провел разведку в окружении объекта, а также приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью", - добавили в ведомстве.
По данным силовиков, агент СБУ задержан при попытке поджога, у него обнаружены и изъяты несколько канистр с зажигательной смесью, а также средства связи, содержащие переписку с куратором.
"Следственным отделом УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России. Задержанный дает признательные показания", - заключили в ФСБ.
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