ФСБ задержала планировавшего поджог военкомата в Калужской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калужской области задержан россиянин, собиравшийся поджечь военкомат по заданию СБУ.

Подозреваемый установил контакт с представителем СБУ и уже выполнил некоторые задания, в том числе наносил на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти РФ.

У задержанного обнаружены и изъяты канистры с зажигательной смесью и средства связи с перепиской с куратором, возбуждено уголовное дело.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задержан россиянин, собиравшийся по заданию СБУ поджечь военкомат в Калужской области, сообщил ЦОС ФСБ.

"В Калужской области пресечена противоправная деятельность гражданина России , 2004 г.р., причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России", - говорится в сообщении

Оперативники установили, что подозреваемый самостоятельно установил контакт с представителем СБУ, после чего, выполняя его задания, нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти РФ.

"В дальнейшем куратор предложил осуществить поджог военного комиссариата, для чего подозреваемый провел разведку в окружении объекта, а также приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью", - добавили в ведомстве.

По данным силовиков, агент СБУ задержан при попытке поджога, у него обнаружены и изъяты несколько канистр с зажигательной смесью, а также средства связи, содержащие переписку с куратором.