Краткий пересказ от РИА ИИ FIFA разослала футбольным ассоциациям письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост главы организации.

В письмах отмечалось, что работа Инфантино способствовала развитию инфраструктуры и повышению уровня женского футбола.

По сообщению The Guardian, более 200 членов FIFA поддержали переизбрание главы организации.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) разослала футбольным ассоциациям заранее заготовленные письма с текстом в поддержку Джанни Инфантино в его намерении переизбираться на пост главы организации, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА) разослала футбольным ассоциациям заранее заготовленные письма с текстом в поддержку Джанни Инфантино в его намерении переизбираться на пост главы организации, сообщает Sky News

По информации источника, письма с восхвалением работы Инфантино за более чем десятилетний срок управления мировым футболом были распространены сотрудниками ФИФА еще перед чемпионатом мира, который прошел в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В текстах отмечалось, в частности, как работа Инфантино способствовала развитию инфраструктуры и повышению уровня женского футбола.

Имена и подписи президентов конкретных ассоциаций были заранее вписаны в письма, которые потом должны быть отосланы обратно в качестве официальной поддержки. Отмечается, что не все ассоциации получили данные письма. 17 июля The Guardian сообщила, что более 200 членов ФИФА поддержали переизбрание главы организации и "лишь несколько из 211 членов-ассоциации еще не отправили писем в поддержку Инфантино".

В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Позднее УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав.