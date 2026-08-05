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СМИ: FIFA разослала заранее заготовленные письма в поддержку Инфантино - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
23:35 05.08.2026
СМИ: FIFA разослала заранее заготовленные письма в поддержку Инфантино

Sky News: FIFA разослала заранее заготовленные письма в поддержку Инфантино

© Фото : Пресс-служба РФСДжанни Инфантино
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Пресс-служба РФС
Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • FIFA разослала футбольным ассоциациям письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост главы организации.
  • В письмах отмечалось, что работа Инфантино способствовала развитию инфраструктуры и повышению уровня женского футбола.
  • По сообщению The Guardian, более 200 членов FIFA поддержали переизбрание главы организации.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) разослала футбольным ассоциациям заранее заготовленные письма с текстом в поддержку Джанни Инфантино в его намерении переизбираться на пост главы организации, сообщает Sky News.
По информации источника, письма с восхвалением работы Инфантино за более чем десятилетний срок управления мировым футболом были распространены сотрудниками ФИФА еще перед чемпионатом мира, который прошел в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В текстах отмечалось, в частности, как работа Инфантино способствовала развитию инфраструктуры и повышению уровня женского футбола.
Имена и подписи президентов конкретных ассоциаций были заранее вписаны в письма, которые потом должны быть отосланы обратно в качестве официальной поддержки. Отмечается, что не все ассоциации получили данные письма. 17 июля The Guardian сообщила, что более 200 членов ФИФА поддержали переизбрание главы организации и "лишь несколько из 211 членов-ассоциации еще не отправили писем в поддержку Инфантино".
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Позднее УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав.
По информации СМИ, действующий глава ФИФА подвергается сильному давлению со стороны руководства мировых футбольных ассоциаций и может уйти в отставку. 4 августа президент Футбольной ассоциации Иордании (JFA) Али бин Аль-Хусейн написал в соцсетях, что ФИФА шантажом добивалась поддержки Инфантино. На следующий день английская газета The Times сообщила, что Инфантино в обмен на поддержку предлагал Марокко право провести финальный матч чемпионата мира 2030 года.
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