ФИФА опровергла сообщения о обещании Инфантино провести финал ЧМ в Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФИФА опровергла заявление о том, что президент организации Инфантино обещал Марокко проведение финала чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку.
- Источники в Королевской марокканской футбольной федерации подтвердили проведение переговоров с Инфантино о финале чемпионата мира — 2030.
- Стартовые матчи чемпионата мира 2030 года примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала ложным появившееся в СМИ заявление о том, что президент организации Джанни Инфантино обещал Марокко проведение финала чемпионата мира в обмен на поддержку.
"Утверждение о том, что президент ФИФА давал какие-либо обещания относительно проведения финала чемпионата мира по футболу 2030 года, является ложным и вводящим в заблуждение. Решение будет принято ФИФА в установленном порядке", - приводит ответ ФИФА Бен Джейкобс в соцсети Х.
При этом журналист отмечает, что источники в Королевской марокканской футбольной федерации подтвердили проведение переговоров с Инфантино о финале чемпионата мира - 2030.
Стартовые матчи чемпионата мира 2030 года, который состоится в столетие проведения первого мирового первенства, примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко. При этом до сих пор не определено, какая из стран-организаторов проведет финал.
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По информации СМИ, действующий глава ФИФА подвергается сильному давлению со стороны руководства мировых футбольных ассоциаций и может уйти в отставку.
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