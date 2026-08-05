Краткий пересказ от РИА ИИ ФИФА опровергла заявление о том, что президент организации Инфантино обещал Марокко проведение финала чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку.

Источники в Королевской марокканской футбольной федерации подтвердили проведение переговоров с Инфантино о финале чемпионата мира — 2030.

Стартовые матчи чемпионата мира 2030 года примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала ложным появившееся в СМИ заявление о том, что президент организации Джанни Инфантино обещал Марокко проведение финала чемпионата мира в обмен на поддержку.

В среду английская газета The Times сообщила, что Инфантино выразил готовность отдать Марокко право провести финальный матч чемпионата мира 2030 года, если федерация страны выразит поддержку действующему главе ФИФА. Выборы президента организации запланированы на март 2027 года.

"Утверждение о том, что президент ФИФА давал какие-либо обещания относительно проведения финала чемпионата мира по футболу 2030 года, является ложным и вводящим в заблуждение. Решение будет принято ФИФА в установленном порядке", - приводит ответ ФИФА Бен Джейкобс в соцсети Х

При этом журналист отмечает, что источники в Королевской марокканской футбольной федерации подтвердили проведение переговоров с Инфантино о финале чемпионата мира - 2030.

Стартовые матчи чемпионата мира 2030 года, который состоится в столетие проведения первого мирового первенства, примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко. При этом до сих пор не определено, какая из стран-организаторов проведет финал.