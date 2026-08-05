Блаттер предложил женщину-кандидата на пост главы организации

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА, после чего Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана. 4 августа глава Футбольной ассоциации Иордании Али бин Аль-Хусейн обвинил ФИФА в шантаже ради поддержки Инфантино.