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Блаттер предложил женщину-кандидата на пост главы организации - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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09:53 05.08.2026 (обновлено: 12:29 05.08.2026)
Блаттер предложил женщину-кандидата на пост главы организации

Блаттер заявил, что Клавенесс достойна возглавить ФИФА

© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© официальный твиттер FIFA Media
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что Лиза Клавенесс достойна возглавить Международную федерацию футбола.
  • ФИФА отказалась от плана продажи части коммерческих прав после бойкота со стороны УЕФА.
  • УЕФА потерял доверие к руководству ФИФА и намерен привлечь к ответственности авторов проекта по продаже прав.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что норвежка Лиза Клавенесс достойна возглавить организацию.
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Ранее СМИ сообщили, что на фоне ситуации действующий глава ФИФА Джанни Инфантино подвергается сильному давлению со стороны руководства мировых футбольных ассоциаций и может уйти в отставку.
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"Лиза Клавенесс заслуживает высочайшего уважения. Она была единственной, кто всегда занимала четкую позицию и не плыла по течению. В ФИФА настало время женщине возглавить организацию", - написал Блаттер в соцсети Х.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА, после чего Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана. 4 августа глава Футбольной ассоциации Иордании Али бин Аль-Хусейн обвинил ФИФА в шантаже ради поддержки Инфантино.
Клавенесс 45 лет. Она является бывшей футболисткой сборной Норвегии и с 2022 года занимает пост президента Норвежской футбольной федерации.
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ФутболСпортСШАИорданияНорвегияДжанни ИнфантиноЙозеф БлаттерДжаред КушнерМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)В мире
 
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