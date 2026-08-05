Дмитриев пошутил о причине массового наплыва мигрантов в ЕС

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что мигранты из Марокко едут в Евросоюз, чтобы просто поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее политику, поддерживающую иммиграцию.

Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что с конца июля около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Сеуту, на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.