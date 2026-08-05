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Дмитриев пошутил о причине массового наплыва мигрантов в ЕС - РИА Новости, 05.08.2026
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01:03 05.08.2026
Дмитриев пошутил о причине массового наплыва мигрантов в ЕС

Дмитриев: мигранты из Марокко едут в ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что мигранты из Марокко едут в Евросоюз, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее проиммигрантскую политику.
  • Министр внутренних дел Испании ранее сообщил, что с конца июля около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Сеуту, и около 70 тысяч из них уже вернулись.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что мигранты из Марокко едут в Евросоюз, чтобы просто поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее политику, поддерживающую иммиграцию.
"Дружелюбные марокканские мигранты едут все глубже в ЕС, чтобы просто поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее проиммигрантскую политику", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что с конца июля около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Сеуту, на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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