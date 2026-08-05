Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что мигранты из Марокко едут в Евросоюз, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее проиммигрантскую политику.
- Министр внутренних дел Испании ранее сообщил, что с конца июля около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Сеуту, и около 70 тысяч из них уже вернулись.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что мигранты из Марокко едут в Евросоюз, чтобы просто поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее политику, поддерживающую иммиграцию.
"Дружелюбные марокканские мигранты едут все глубже в ЕС, чтобы просто поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее проиммигрантскую политику", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что с конца июля около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Сеуту, на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.