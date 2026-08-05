ЕС получил еще 1,4 миллиарда евро от заморозки российских активов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро от доходов, полученных от размещения средств, связанных с замороженными активами Банка России в Euroclear.
- Пятый транш направлен на поддержку Украины: 95% пойдет на обслуживание макрофинансовой помощи, 5% — в Европейский фонд мира для поддержки военных нужд Киева.
- Москва называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов, заявляя о нарушении норм международного права и права собственности.
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, которые будут направлены на поддержку Украины, сообщила Еврокомиссия.
Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Российские власти заявляли, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности.
"Мы предоставляем Украине еще 1,4 миллиарда евро", - цитирует сайт ЕК слова председателя Урсулы фон дер Ляйен.
В Еврокомиссии уточнили, что это пятый транш подобных поступлений. Средства представляют собой прибыль, начисленную в первом полугодии 2026 года на денежные остатки, связанные с замороженными активами Банка России, находящимися в европейских центральных депозитариях ценных бумаг, главным образом, в бельгийском Euroclear.
С момента заморозки эти активы, по данным ЕК, принесли около 8 миллиардов евро таких доходов.
Согласно решению ЕС, 95% нынешнего транша будет направлено через механизм кредитной поддержки Украины на обслуживание макрофинансовой помощи, предоставленной в рамках инициативы G7, еще 5% поступит в Европейский фонд мира (EPF) для поддержки военных нужд Киева.
В Еврокомиссии подчеркнули, что сами активы Банка России остаются замороженными, однако проценты, начисляемые на связанные с ними денежные остатки, по решению Совета ЕС используются для финансирования Киева.
Как, в свою очередь, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, данная ситуация находится вне зоны прямого контроля России, а передача доходов российских замороженных активов является актом государственного бандитизма, который подрывает мировую финансовую систему.
"Это акт государственного бандитизма, который подрывает и стабильную мировую финансовую систему. Я лично не являюсь сторонником этой системы, поскольку она несправедлива в отношении мирового большинства, в отношении стран Глобального Юга, в отношении России, но отсутствие правил, вообще, каких-либо - это самое худшее, что можно себе представить, и сегодня Запад и в этих вопросах тоже продемонстрировал, что он не склонен соблюдать какие-либо правила игры", - сказал Новиков "Ленте.ру".