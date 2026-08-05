ЕС получил еще 1,4 миллиарда евро от заморозки российских активов

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро от доходов, полученных от размещения средств, связанных с замороженными активами Банка России в Euroclear.

Пятый транш направлен на поддержку Украины: 95% пойдет на обслуживание макрофинансовой помощи, 5% — в Европейский фонд мира для поддержки военных нужд Киева.

Москва называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов, заявляя о нарушении норм международного права и права собственности.

БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, которые будут направлены на поддержку Украины, сообщила Еврокомиссия.

Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Российские власти заявляли, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности.

"Мы предоставляем Украине еще 1,4 миллиарда евро", - цитирует сайт ЕК слова председателя Урсулы фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии уточнили, что это пятый транш подобных поступлений. Средства представляют собой прибыль, начисленную в первом полугодии 2026 года на денежные остатки, связанные с замороженными активами Банка России, находящимися в европейских центральных депозитариях ценных бумаг, главным образом, в бельгийском Euroclear.

С момента заморозки эти активы, по данным ЕК, принесли около 8 миллиардов евро таких доходов.

Согласно решению ЕС, 95% нынешнего транша будет направлено через механизм кредитной поддержки Украины на обслуживание макрофинансовой помощи, предоставленной в рамках инициативы G7, еще 5% поступит в Европейский фонд мира (EPF) для поддержки военных нужд Киева.

В Еврокомиссии подчеркнули, что сами активы Банка России остаются замороженными, однако проценты, начисляемые на связанные с ними денежные остатки, по решению Совета ЕС используются для финансирования Киева.

Как, в свою очередь, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, данная ситуация находится вне зоны прямого контроля России, а передача доходов российских замороженных активов является актом государственного бандитизма, который подрывает мировую финансовую систему.