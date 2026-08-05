"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Рибаром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Шанхайские драконы» расторгли контракт со словацким голкипером Патриком Рибаром по соглашению сторон.
- «Шанхайские драконы» подписали контракт с вратарем Амиром Мифтаховым из клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Шанхайские драконы" расторгли контракт со словацким голкипером Патриком Рибаром по соглашению сторон, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее в среду "Шанхайские драконы" объявили о подписании контракта с вратарем Амиром Мифтаховым из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз", права на которого в КХЛ получили от казанского "Ак Барса" в обмен на денежную компенсацию.
Рибару 32 года. Он перешел в китайский клуб в декабре 2024 года. До этого в КХЛ вратарь представлял московский "Спартак" и минское "Динамо". Всего на его счету в лиге 159 игр, 68 побед и 8 шатаутов. В составе сборной Словакии Рибар стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.
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