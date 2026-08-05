"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Рибаром

Рибару 32 года. Он перешел в китайский клуб в декабре 2024 года. До этого в КХЛ вратарь представлял московский "Спартак" и минское "Динамо". Всего на его счету в лиге 159 игр, 68 побед и 8 шатаутов. В составе сборной Словакии Рибар стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.