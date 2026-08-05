Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Рибаром - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:34 05.08.2026 (обновлено: 16:36 05.08.2026)
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Рибаром

Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" расторг контракт с голкипером Рибаром

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Шанхайские Драконы"
Хоккей. КХЛ. Шанхайские Драконы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Шанхайские Драконы". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Шанхайские драконы» расторгли контракт со словацким голкипером Патриком Рибаром по соглашению сторон.
  • «Шанхайские драконы» подписали контракт с вратарем Амиром Мифтаховым из клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Шанхайские драконы" расторгли контракт со словацким голкипером Патриком Рибаром по соглашению сторон, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее в среду "Шанхайские драконы" объявили о подписании контракта с вратарем Амиром Мифтаховым из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз", права на которого в КХЛ получили от казанского "Ак Барса" в обмен на денежную компенсацию.
Рибару 32 года. Он перешел в китайский клуб в декабре 2024 года. До этого в КХЛ вратарь представлял московский "Спартак" и минское "Динамо". Всего на его счету в лиге 159 игр, 68 побед и 8 шатаутов. В составе сборной Словакии Рибар стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.
Никита Сошников - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
"Адмирал" расторг контракт с Сошниковым
Вчера, 14:54
 
ХоккейСпортПатрик РибарАмир МифтаховКаролина ХаррикейнзШанхайские драконыАк БарсКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Ахмат
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Оренбург
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Динамо Москва
    0
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    К. Плишкова
    66
    02
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Наварро
    66
    22
  • Теннис
    06.08 01:15
    К. Хачанов
    Т. Атман
  • Теннис
    06.08 01:10
    Л. Самсонова
    Б. Крейчикова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала