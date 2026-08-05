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"Шанхайские драконы" подписали контракт с Мифтаховым - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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14:09 05.08.2026 (обновлено: 14:37 05.08.2026)
"Шанхайские драконы" подписали контракт с Мифтаховым

"Шанхайские драконы" объявили о подписании контракта с вратарем Мифтаховым

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАмир Мифтахов
Амир Мифтахов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Амир Мифтахов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Шанхайские драконы" получили права на вратаря Амира Мифтахова из казанского "Ак Барса" в обмен на денежную компенсацию.
  • С голкипером Амиром Мифтаховым был заключен контракт до конца сезона 2027/28.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" получил права на вратаря Амира Мифтахова из казанского "Ак Барса" в обмен на денежную компенсацию, сообщается в Telegram-канале пресс-службы команды из Казани.
Как отметили в "Шанхайских драконах", с голкипером был заключен контракт до конца сезона-2027/28.
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Мифтахов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году под общим 186-м номером клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг", а 1 июля 2025 года подписал однолетний контракт с "Каролиной Харрикейнз", однако так и не провел ни одного матча за команду.
Мифтахов является воспитанником системы казанского "Ак Барса". Он провел за команду 87 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 11 из которых отстоял на ноль.
В прошедшем сезоне Мифтахов провел в составе фарм-клуба "Каролины" "Чикаго Вулвз" 28 матчей в регулярном чемпионате, отражая 88,8% бросков по воротам, а также 4 игры в плей-офф с 92,6% отраженных бросков.
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ХоккейСпортКазаньАмир МифтаховШанхайские драконыАк БарсТампа-Бэй ЛайтнингКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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