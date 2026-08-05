"Шанхайские драконы" подписали контракт с Мифтаховым

Мифтахов является воспитанником системы казанского "Ак Барса". Он провел за команду 87 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 11 из которых отстоял на ноль.

В прошедшем сезоне Мифтахов провел в составе фарм-клуба "Каролины" "Чикаго Вулвз" 28 матчей в регулярном чемпионате, отражая 88,8% бросков по воротам, а также 4 игры в плей-офф с 92,6% отраженных бросков.