Команда из Перу выиграла турнир по Dota 2 на "Играх будущего"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перуанская команда PlayTime победила в турнире по Dota 2 на «Играх будущего» в Астане, обыграв в финале китайский коллектив Yakult Brothers со счетом 3-0.
- Призовой фонд турнира по Dota 2 составляет 1 млн долларов, команда PlayTime получит за победу 350 тысяч долларов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Перуанская команда PlayTime одержала победу в дисциплине компьютерной MOBA на "Играх будущего" в Астане.
Спортсмены на протяжении шести дней соревновались в компьютерной игре Dota 2. В финале команда победила китайский коллектив Yakult Brothers со счетом 3-0 по картам.
PlayTime на турнире представляли перуанцы Максимо Wits Ороско Альса, Элвис Scofield Пенья, Ельстин Elmisho Уртадо, филиппинец Абед Abed Юсоп и таец Ануча Jabz Жиравон.
В матче за третье место китайская Team Resilience обыграла коллектив из Казахстана Rune Eaters - 2-0.
"Игры будущего" в Астане проходят с 29 июля по 9 августа в восьми дисциплинах. Призовой фонд турнира по Dota 2 составляет 1 млн долларов, PlayTime за победу получат 350 тысяч. Лучшей из российских команд стала Yellow Submarine, которая за 9-12 место получит 25 тысяч.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд "Игр будущего" составлял 10 миллионов долларов. Вторые "Игры будущего" состоялись 18-23 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).
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