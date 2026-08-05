Команда из Перу выиграла турнир по Dota 2 на "Играх будущего"

Краткий пересказ от РИА ИИ Перуанская команда PlayTime победила в турнире по Dota 2 на «Играх будущего» в Астане, обыграв в финале китайский коллектив Yakult Brothers со счетом 3-0.

Призовой фонд турнира по Dota 2 составляет 1 млн долларов, команда PlayTime получит за победу 350 тысяч долларов.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Перуанская команда PlayTime одержала победу в дисциплине компьютерной MOBA на "Играх будущего" в Астане.

Спортсмены на протяжении шести дней соревновались в компьютерной игре Dota 2. В финале команда победила китайский коллектив Yakult Brothers со счетом 3-0 по картам.

PlayTime на турнире представляли перуанцы Максимо Wits Ороско Альса, Элвис Scofield Пенья, Ельстин Elmisho Уртадо, филиппинец Абед Abed Юсоп и таец Ануча Jabz Жиравон.

В матче за третье место китайская Team Resilience обыграла коллектив из Казахстана Rune Eaters - 2-0.

"Игры будущего" в Астане проходят с 29 июля по 9 августа в восьми дисциплинах. Призовой фонд турнира по Dota 2 составляет 1 млн долларов, PlayTime за победу получат 350 тысяч. Лучшей из российских команд стала Yellow Submarine, которая за 9-12 место получит 25 тысяч.