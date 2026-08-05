Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анамария Голтес, бывшая невеста Луки Дончича, отозвала иск о выплате алиментов на двух детей.
- В заявлении Голтес указано намерение решить вопрос мирным путем и по взаимному согласию.
- У Луки Дончича и Анамарии Голтес две дочери: Габриэла и Оливия.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывшая невеста словенского защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича Анамария Голтес отозвала иск о выплате алиментов на двух детей, сообщает ESPN.
По информации источников, в петиции требовались алименты и оплата услуг адвоката от Дончича. Голтес должна была подать возражение к понедельнику, перед слушанием.
Родные Яниса Тиммы подали в суд на Анну Седокову
17 февраля, 20:58
"Я отзываю свой иск о выплате алиментов с намерением решить этот вопрос мирным путем и по взаимному согласию, которое будет в интересах наших детей", - говорится в заявлении Голтес.
Дончич и Голтес начали встречаться в 2016 году, в июле 2023 года спортсмен сделал возлюбленной предложение, а в ноябре того же года у них родилась старшая дочь Габриэла. В декабре 2025 года в Словении родилась вторая дочь Оливия, из-за чего Дончич, присутствовавший на родах, пропустил матчи "Лейкерс". СМИ сообщали, что во время своего визита в Словению Дончич выразил желание привезти Габриэлу в США, что вылилось в конфликт. 27-летняя Голтес вызвала полицию в родильный дом, но сотрудники правопорядка "не обнаружили признаков состава уголовного преступления или правонарушения" в действиях Дончича.
26 февраля Дончич подал в словенский суд ходатайство, добиваясь немедленного контакта с Габриэлой и Оливией. Голтес удалила все совместные фотографии с Дончичем из своей страницы в Instagram*. Тогда же она подала в суд Калифорнии прошение о взыскании с Дончича алиментов на детей и оплаты услуг адвоката.
Дончичу 27 лет. Он шесть раз выбирался на Матч звезд НБА и признавался лучшим новичком сезона-2018/19.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.