Краткий пересказ от РИА ИИ Анамария Голтес, бывшая невеста Луки Дончича, отозвала иск о выплате алиментов на двух детей.

В заявлении Голтес указано намерение решить вопрос мирным путем и по взаимному согласию.

У Луки Дончича и Анамарии Голтес две дочери: Габриэла и Оливия.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывшая невеста словенского защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича Анамария Голтес отозвала иск о выплате алиментов на двух детей, сообщает Бывшая невеста словенского защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича Анамария Голтес отозвала иск о выплате алиментов на двух детей, сообщает ESPN

По информации источников, в петиции требовались алименты и оплата услуг адвоката от Дончича. Голтес должна была подать возражение к понедельнику, перед слушанием.

"Я отзываю свой иск о выплате алиментов с намерением решить этот вопрос мирным путем и по взаимному согласию, которое будет в интересах наших детей", - говорится в заявлении Голтес.

Дончич и Голтес начали встречаться в 2016 году, в июле 2023 года спортсмен сделал возлюбленной предложение, а в ноябре того же года у них родилась старшая дочь Габриэла . В декабре 2025 года в Словении родилась вторая дочь Оливия, из-за чего Дончич, присутствовавший на родах, пропустил матчи "Лейкерс". СМИ сообщали, что во время своего визита в Словению Дончич выразил желание привезти Габриэлу в США, что вылилось в конфликт. 27-летняя Голтес вызвала полицию в родильный дом, но сотрудники правопорядка "не обнаружили признаков состава уголовного преступления или правонарушения" в действиях Дончича.

26 февраля Дончич подал в словенский суд ходатайство, добиваясь немедленного контакта с Габриэлой и Оливией. Голтес удалила все совместные фотографии с Дончичем из своей страницы в Instagram*. Тогда же она подала в суд Калифорнии прошение о взыскании с Дончича алиментов на детей и оплаты услуг адвоката.

Дончичу 27 лет. Он шесть раз выбирался на Матч звезд НБА и признавался лучшим новичком сезона-2018/19.