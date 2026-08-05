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В Дагестане подросток пострадал на водном аттракционе - РИА Новости, 05.08.2026
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23:28 05.08.2026
В Дагестане подросток пострадал на водном аттракционе

В Дагестане подросток пострадал на буксируемом водном тюбинге

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток пострадал во время катания на буксируемом водном тюбинге в Каспийском море в Дагестане, его госпитализировали.
  • В связи с травмированием 16-летнего подростка на водном аттракционе проводится процессуальная проверка.
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Подросток пострадал во время катания на буксируемом водном тюбинге в Каспийском море в Дагестане, его госпитализировали, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что днем 5 августа… в акватории Каспийского моря вблизи села Инчхе Каякеноского района… в процессе катания на буксируемом водном тюбинге, закрепленном за гидроцикл под управлением судоводителя, произошло травмирование несовершеннолетнего пассажира. Юноша госпитализирован", – говорится в сообщении.
В связи с травмированием 16-летнего парня на водном аттракционе проводится процессуальная проверка, следователи устанавливают причины и условия произошедшего, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияКаспийское мореРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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