В Дагестане подросток пострадал на водном аттракционе

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток пострадал во время катания на буксируемом водном тюбинге в Каспийском море в Дагестане, его госпитализировали.

В связи с травмированием 16-летнего подростка на водном аттракционе проводится процессуальная проверка.

МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Подросток пострадал во время катания на буксируемом водном тюбинге в Каспийском море в Дагестане, его госпитализировали, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Предварительно установлено, что днем 5 августа… в акватории Каспийского моря вблизи села Инчхе Каякеноского района… в процессе катания на буксируемом водном тюбинге, закрепленном за гидроцикл под управлением судоводителя, произошло травмирование несовершеннолетнего пассажира. Юноша госпитализирован", – говорится в сообщении.