В Дагестане подросток пострадал на водном аттракционе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток пострадал во время катания на буксируемом водном тюбинге в Каспийском море в Дагестане, его госпитализировали.
- В связи с травмированием 16-летнего подростка на водном аттракционе проводится процессуальная проверка.
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Подросток пострадал во время катания на буксируемом водном тюбинге в Каспийском море в Дагестане, его госпитализировали, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что днем 5 августа… в акватории Каспийского моря вблизи села Инчхе Каякеноского района… в процессе катания на буксируемом водном тюбинге, закрепленном за гидроцикл под управлением судоводителя, произошло травмирование несовершеннолетнего пассажира. Юноша госпитализирован", – говорится в сообщении.
В связи с травмированием 16-летнего парня на водном аттракционе проводится процессуальная проверка, следователи устанавливают причины и условия произошедшего, добавили в ведомстве.