Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане ключи от новой квартиры вручили 102-летнему ветерану - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Дагестан
 
01:38 05.08.2026
В Дагестане ключи от новой квартиры вручили 102-летнему ветерану

Премьер Дагестана Рамазанов вручил ключи от новой квартиры ветерану ВОВ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКлючи
Ключи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Ключи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов передал ключи от новой квартиры 102-летнему ветерану Великой Отечественной войны Мусе Багаудинову.
  • Новая квартира расположена на первом этаже в многоэтажном доме Каспийска и соответствует требованиям доступности и комфорта.
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов передал ключи от новой квартиры проживающему в Каспийске 102-летнему ветерану Великой Отечественной войны Мусе Багаудинову, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Магомед Рамазанов вручил ключи от новой квартиры ветерану Великой Отечественной войны Мусе Багаудинову… Новая светлая квартира с ремонтом расположена в одной из многоэтажек Каспийска", – говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь ветеран будет жить на первом этаже вместо пятого, а благоустроенный подъезд и безбарьерная среда сделают его повседневную жизнь более комфортной.
Рамазанов навестил Мусу Мусаевича, поздравил его с новосельем, выразив слова благодарности за его ратный подвиг, мужество и вклад в Победу.
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Парламенты Дагестана и Приморья договорились о сотрудничестве
21 июля, 01:48
 
Республика ДагестанРеспублика ДагестанКаспийскМагомед Рамазанов (Дагестан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала