В Дагестане ключи от новой квартиры вручили 102-летнему ветерану

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов передал ключи от новой квартиры 102-летнему ветерану Великой Отечественной войны Мусе Багаудинову.

Новая квартира расположена на первом этаже в многоэтажном доме Каспийска и соответствует требованиям доступности и комфорта.

МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов передал ключи от новой квартиры проживающему в Каспийске 102-летнему ветерану Великой Отечественной войны Мусе Багаудинову, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Магомед Рамазанов вручил ключи от новой квартиры ветерану Великой Отечественной войны Мусе Багаудинову… Новая светлая квартира с ремонтом расположена в одной из многоэтажек Каспийска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь ветеран будет жить на первом этаже вместо пятого, а благоустроенный подъезд и безбарьерная среда сделают его повседневную жизнь более комфортной.