В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве в 2024 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемый в убийстве в Санкт-Петербурге задержан в Таганроге.
- Следователи восстановили картину преступления, произошедшего более двух лет назад.
- Подозреваемый, ранее работавший в правоохранительных органах, скрыл следы преступления.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в 2024 году в Петербурге, который скрыл следы преступления, задержан в Таганроге, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что благодаря грамотно спланированной и кропотливой работе следователей удалось восстановить картину событий, произошедших более двух лет назад.
Так, по версии следствия, у подозреваемого возник умысел на убийство знакомого из-за плохих с ним отношений. Одиннадцатого марта 2024 года фигурант пригласил в свою квартиру на проспекте Луначарского мужчину под предлогом совместного распития спиртных напитков. Далее фигурант позвал потерпевшего в ванную комнату, где напал на него и причинил телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего. Позже злоумышленник вывез тело убитого мужчины из квартиры и сокрыл.
"В ходе следствия также установлено, что подозреваемый, ранее являясь сотрудником правоохранительного органа, обладал необходимыми познаниями для сокрытия следов совершенного преступления", - уточнили в петербургском главке СК.
В пресс-службе также подчеркнули, что проведение следственных действий продолжается, в том числе местонахождения тела потерпевшего.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что подозреваемый ранее работал референтом в прокуратуре.
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