Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве в 2024 году - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 05.08.2026 (обновлено: 19:47 05.08.2026)
В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве в 2024 году

В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве в 2024 году в Петербурге

© Фото : Питерский Следком/MAXСотрудники СК проводят следственные мероприятия по делу об убийстве двухлетней давности в Таганроге
Сотрудники СК проводят следственные мероприятия по делу об убийстве двухлетней давности в Таганроге - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Питерский Следком/MAX
Сотрудники СК проводят следственные мероприятия по делу об убийстве двухлетней давности в Таганроге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в убийстве в Санкт-Петербурге задержан в Таганроге.
  • Следователи восстановили картину преступления, произошедшего более двух лет назад.
  • Подозреваемый, ранее работавший в правоохранительных органах, скрыл следы преступления.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в 2024 году в Петербурге, который скрыл следы преступления, задержан в Таганроге, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
"Фигурант задержан по месту своего проживания в городе Таганроге, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел по Центральному району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу для проведения с его участием следственных действий", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что благодаря грамотно спланированной и кропотливой работе следователей удалось восстановить картину событий, произошедших более двух лет назад.
Так, по версии следствия, у подозреваемого возник умысел на убийство знакомого из-за плохих с ним отношений. Одиннадцатого марта 2024 года фигурант пригласил в свою квартиру на проспекте Луначарского мужчину под предлогом совместного распития спиртных напитков. Далее фигурант позвал потерпевшего в ванную комнату, где напал на него и причинил телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего. Позже злоумышленник вывез тело убитого мужчины из квартиры и сокрыл.
"В ходе следствия также установлено, что подозреваемый, ранее являясь сотрудником правоохранительного органа, обладал необходимыми познаниями для сокрытия следов совершенного преступления", - уточнили в петербургском главке СК.
В пресс-службе также подчеркнули, что проведение следственных действий продолжается, в том числе местонахождения тела потерпевшего.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что подозреваемый ранее работал референтом в прокуратуре.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
На Камчатке раскрыли убийство гражданина Киргизии
3 октября 2025, 02:06
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургТаганрогРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала