Сотрудники СК проводят следственные мероприятия по делу об убийстве двухлетней давности в Таганроге

Сотрудники СК проводят следственные мероприятия по делу об убийстве двухлетней давности в Таганроге

В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве в 2024 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемый в убийстве в Санкт-Петербурге задержан в Таганроге.

Следователи восстановили картину преступления, произошедшего более двух лет назад.

Подозреваемый, ранее работавший в правоохранительных органах, скрыл следы преступления.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в 2024 году в Петербурге, который скрыл следы преступления, задержан в Таганроге, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

"Фигурант задержан по месту своего проживания в городе Таганроге , в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел по Центральному району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу для проведения с его участием следственных действий", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что благодаря грамотно спланированной и кропотливой работе следователей удалось восстановить картину событий, произошедших более двух лет назад.

Так, по версии следствия, у подозреваемого возник умысел на убийство знакомого из-за плохих с ним отношений. Одиннадцатого марта 2024 года фигурант пригласил в свою квартиру на проспекте Луначарского мужчину под предлогом совместного распития спиртных напитков. Далее фигурант позвал потерпевшего в ванную комнату, где напал на него и причинил телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего. Позже злоумышленник вывез тело убитого мужчины из квартиры и сокрыл.

"В ходе следствия также установлено, что подозреваемый, ранее являясь сотрудником правоохранительного органа, обладал необходимыми познаниями для сокрытия следов совершенного преступления", - уточнили в петербургском главке СК.

В пресс-службе также подчеркнули, что проведение следственных действий продолжается, в том числе местонахождения тела потерпевшего.