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"Чита" снялась с Кубка России из-за отсутствия денег - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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11:19 05.08.2026 (обновлено: 12:28 05.08.2026)
"Чита" снялась с Кубка России из-за отсутствия денег

"Чита" снялась с розыгрыша Кубка России из-за нехватки финансирования

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКубок России по футболу
Кубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Чита" снялась с розыгрыша Кубка России из-за недостаточного финансирования.
  • "Чита" должна была начать участие в турнире 12 августа с выездного матча против московского "Чертаново".
  • Клуб сосредоточился на продолжении выступления в Третьей лиге.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Футбольный клуб "Чита" снялся с розыгрыша Кубка России в связи с недостаточным финансированием, сообщает команда на своей странице во "ВКонтакте".
Клуб "Чита" должен был стартовать в розыгрыше турнира 12 августа выездным матчем 1/16 финала пути регионов против московского "Чертаново". Ранее команда автоматически прошла во второй раунд соревнований, потому что их соперник, клуб "Иркутск", ранее прислал уведомление в Российский футбольный союз (РФС) о невозможности своего участия в текущем розыгрыше Кубка России.
"По финансовым причинам "Чита" прекращает участие в дальнейшей борьбе за Кубок России. Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение. Коллектив футбольного клуба "Чита" до последнего верил и боролся за положительное решение вопроса в части экстренного финансирования поездки и заявки на матчи, искал спонсоров и вел переговоры, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться. Сейчас все наши мысли сосредоточены на главной цели - продолжении выступления в Третьей лиге. Именно там нам предстоит доказать свой характер", - говорится в сообщении.
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