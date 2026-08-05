"Чита" снялась с Кубка России из-за отсутствия денег

"По финансовым причинам "Чита" прекращает участие в дальнейшей борьбе за Кубок России. Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение. Коллектив футбольного клуба "Чита" до последнего верил и боролся за положительное решение вопроса в части экстренного финансирования поездки и заявки на матчи, искал спонсоров и вел переговоры, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться. Сейчас все наши мысли сосредоточены на главной цели - продолжении выступления в Третьей лиге. Именно там нам предстоит доказать свой характер", - говорится в сообщении.