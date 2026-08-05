CAS приостановил действие запрета на регистрацию новичков "Ахмата"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков для грозненского клуба "Ахмат".
- Спортивный арбитражный суд (CAS) получил иск от "Ахмата" по поводу запрета.
- CAS приостановил действие трансферного бана, наложенного ФИФА на "Ахмат", что позволит клубу регистрировать новых игроков на период рассмотрения апелляции.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил действие запрета на регистрацию новичков, наложенного Международной федерацией футбола (ФИФА) на грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Рассмотрение дела будет идти долго, но, чтобы наш клуб не страдал из-за отсутствия возможности заявлять новых игроков, мы подали запрос о применении обеспечительных мер. Сегодня мы получили от CAS решение о приостановлении действия трансферного бана. Это важное промежуточное решение, которое подтверждает, что доводы клуба заслуживают всестороннего рассмотрения. На период рассмотрения апелляции ФК "Ахмат" сможет осуществлять регистрационные действия без ограничений", - говорится в заявлении грозненского клуба.
"Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2026/27 с одним набранным очком в двух стартовых турах.
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