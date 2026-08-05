CAS приостановил действие запрета на регистрацию новичков "Ахмата"

"Рассмотрение дела будет идти долго, но, чтобы наш клуб не страдал из-за отсутствия возможности заявлять новых игроков, мы подали запрос о применении обеспечительных мер. Сегодня мы получили от CAS решение о приостановлении действия трансферного бана. Это важное промежуточное решение, которое подтверждает, что доводы клуба заслуживают всестороннего рассмотрения. На период рассмотрения апелляции ФК "Ахмат" сможет осуществлять регистрационные действия без ограничений", - говорится в заявлении грозненского клуба.